一世を風靡したツービートの名文句を彷彿とさせる選挙戦が始まった。「みんなで渡れば怖くない」とばかりに、ほとんどの政党が「消費税減税」を声高に唱える今回の衆院選。物価高騰で歓迎する声もあろうが、無責任な公約は未来への“赤信号”に等しいのだ。

「皆が同じように考えている時は、誰も深く考えていない」――米国のジャーナリストで政治批評家でもあったウォルター・リップマンが遺した言葉である。

「ステレオタイプ」「冷戦」といった概念の生みの親の一人であるリップマンは、生前2度もピューリッツァー賞を受賞。20世紀のジャーナリズム界に多大な貢献をしたとされる。かような慧眼（けいがん）を持つ彼が今回の選挙戦を評すなら、冒頭の至言を口にするかもしれない。

明日2月8日に投開票が行われる衆院選は、猫も杓子（しゃくし）もとばかりに大半の政党が「消費税減税」を公約に掲げている。国の在り方を左右する税制。しかも、これまでの選挙では与野党対立の象徴だった消費税で、各党が横並びの公約を掲げたのは異例の事態である。

事実、「消費税より社会保険料改革」を最優先に掲げるチームみらいを除けば、与野党の公約は方針の違いこそあれ“減税合戦”の様相を呈しているのだ。

豹変した野田共同代表

野党で最大勢力を誇る中道改革連合は「食料品への軽減税率8％を恒久的に0％」とした。中道の野田佳彦共同代表（68）は1月22日に「財源を明示して、この秋から実施する」と述べたが、そもそも前回の消費増税を断行したのは誰だったのか。

振り返れば、旧民主党政権下で首相だった野田氏は、2012年の「社会保障と税の一体改革」で党の分裂を招きながらも、当時5％だった消費税を段階的に10％まで引き上げる三党合意を推し進めた。一昨年の立憲民主党における代表選でも消費減税を否定したにもかかわらず、豹変したのである。

経済アナリストの門倉貴史氏に聞くと、

「財政規律を重視する立憲民主党は、昨年の参院選で、食料品にかかる軽減税率を原則1年（最大2年）0％とする公約を掲げました。その立憲と今回手を組んだ積極財政派の公明党は、物価高対策のための一時的な引き下げは不適切だとして、恒久的な引き下げを主張していました。中道を立ち上げた立憲にとっては従来の公約を破棄することになったわけです。短期間のうちに主張がコロコロ変わるだけでも、政策の実現可能性に対する国民の信頼が低下してしまうのではないでしょうか」

対する与党・自民党と日本維新の会の公約は、中道と同じく食料品に対象を絞って0％。ただし2年間に限るとした条件に加え、高市早苗首相（64）自らが「検討を加速する」という曖昧な言い方ながら対抗意識を鮮明にした。

変節した高市首相

政治部デスクの解説。

「これまで消費減税は野党の専売特許ともいえる主張でした。一昨年の衆院選、昨年の参院選でも公約に掲げる野党の主張に、当時の自民党は減税を“無責任だ”と一蹴していたのです。社会保障の財源確保が肝要で、国の財政赤字を加速させ次世代にツケを回してはいけないと主張していたはずですが……」

なのに今回の選挙で自民党は、中道の野田氏と同じく変節してしまったわけだ。

解散総選挙に際して開いた1月19日の首相会見で、高市氏は消費減税を「悲願」とまで言ってのけた。

確かに昨年5月の自民党税調会合で、高市氏は消費減税を「国の品格」だと訴えたが、いざトップの座についてからは口を閉ざしていた。首相になったからには、自民党に多い減税懐疑派議員の支持を集めて党内基盤を固めたい。財務省に近い財政規律派とされる麻生太郎副総裁（85）に配慮しているとも言われていたものである。

実際、昨年秋の国会で野党から“言行不一致”を指摘された高市氏は「レジの壁」を盾に「減税は困難」だと繰り返した。

「高市首相の答弁を端的に言えば、消費税率を引き下げるとスーパーなど小売店のレジ改修に時間がかかるという理屈でした。野党が訴える消費減税について真っ向から否定したのです。昨年12月23日付の『日経新聞』のインタビューでは〈物価高対策としては即効性がない〉とさえ述べた。それが1月19日の会見で、再び主張を一変させて消費減税へとかじを切ったのです」（同）

かねて高市氏は何よりも物価高対策を優先すると発言してきたが、選挙に勝つためなら〈即効性がない〉政策でも利用するその姿勢は、主張に一貫性がないと思われても仕方なかろう。

件の会見で高市氏は、

「物価高に苦しむ中・低所得の皆様の負担を減らす上でも、現在、軽減税率が適用されている飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としません」

と言い切ったが、肝心の減税に代わる「財源」や「実施時期」などの具体案については、選挙後に野党を交えて議論する「国民会議」に委ねるとした。

先のデスクに言わせれば、

「結果的に高市首相が消費減税を公約としたことで、中道をはじめとする野党との争点が一つ消えたことになります。選挙戦で各党における政策の差異が見えづらければ、与党はいまだ高い支持率を誇る首相の人気が大きな武器となる。政策より人柄やイメージで投票先を決めよう、そう考える有権者が増えてもおかしくありません」

「減税のありがたみはすぐに消える」

本来、与野党が論ずべきは、消費減税がわれわれの暮らしを良くするものなのか否か、そのメリットとデメリットを具体的に示して審判を仰ぐのが選挙のはずだが、減税が既定路線とは有権者も軽く見られたものだ。

「一見、減税は良い話に聞こえるかもしれませんが、長い目で見たらありがたみはすぐ消えると思いますよ」

と話すのは、都内を中心にスーパーを展開する「アキダイ」の秋葉弘道社長。

「減税されたとしても、他の名目で増税されないか心配になります。しかも期限付きとなれば、2年後に税率を戻す時に大騒ぎが起こりますよ。元の木阿弥どころか、反動で一気に不景気になるかもしれない。その方がスーパーとしては困ります。ずっと消費税がゼロならまだしも、期限付きの減税なら今のままの方がいい。政治家の皆さんが“減税します”って言うのはバラマキに近いと思う。選挙に勝つために言っているとしか思えなくて……」

長年、生産者と消費者双方をつなぎ商いを続けてきた秋葉社長は、こう続ける。

「消費者にとって問題なのは、消費税じゃなくて物価高です。台所に欠かせない野菜にはじまり、豚肉、鶏肉、卵の価格はもとより、生産コストが上がって生産者も困っています。畑の肥料や家畜のエサのほとんどは輸入に頼っているそうで、円安の影響でコストも15年前と比べて軒並み2倍近くになっている。円安がさらに進んで輸入コストが上がり続ければ、減税しても8％下がった分なんて一瞬で吹っ飛ぶ。結局は価格に跳ね返ってきますよ」

小売りに大混乱

さらに秋葉社長は、減税ならスーパーなどの小売りに大混乱が起こるとみる。

「“税率変えます”“2年後には戻します”なんて簡単に言いますけど、値札に付けるポップを作り直すのは大変な作業ですよ。例えばウチは10店舗合わせて4万枚近いポップがある。1店舗あたり生鮮食品だけで1000品目、加工食品を含めたら3500品目くらい扱っていますからね。税込み価格と本体価格どちらも表示しないといけないので、全部作り直さなきゃいけません」

「アキダイ」のポップは単なる値札ではないと言う。

「商品名と値段を書くだけではなく、大根だったら“煮ても最高”とか“お買い得”など、商品の魅力を伝えるコメントも書いています。これを全商品、一気に作り直すのに、どれだけの時間と労力がかかるのか。ウチは機械で出力していますが、1枚のポップを作るために文字を打ち込むのは手作業ですからね」

商品によって差はあるが、どうしても売りたいという気合の入った一品なら、ポップ1枚を作成するのに3分前後は要するそうだ。

「4万枚を作り直すわけですから、バイトの子にやってもらってもけっこうな人件費がかかります。それを2年たって税率が戻ったら全部作り直しだなんて……。大量のゴミが出ますね」

就任直後、高市首相が減税は困難だと言い訳にしていた「レジの壁」が克服可能なのかについては、

「ウチは新しいタイプのレジだから一晩で設定変更できますけどね。古いレジを使う店は、商品ごとに一つ一つ登録し直さないといけない。1000品目扱っていたら、それだけ手間がかかる。結局、簡単に減税だって言っても、民間企業に大きな負担がかかる可能性が高いと思います」

物価高の最前線に立つ秋葉社長が、肌感覚で抱いている懸念は消費者である庶民にも他人事ではない。

