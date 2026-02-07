カブス・鈴木誠也外野手（３１）が６日（日本時間７日）、キャンプを行うアリゾナ州メサの球団施設で自主トレを行った。

気温が２５度を超える温暖な地に、半袖のＴシャツ、短パンで姿を見せた誠也。軽めのランニングなどを行って体をほぐすと、キャッチボールを行った。その後はバットを持って室内練習場に向かい、打撃練習を行った模様だ。２月中旬のキャンプへ向けて順調に調整を進めているようだった。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパン入りしている誠也。ドジャース・大谷翔平投手（３１）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）らとともに打線の中軸を担うことが期待されている。２３年の前回大会は、メンバー入りしていたものの、大会直前に左脇腹を痛めて無念の辞退となり、リベンジへ向けて特別な思いを持って今大会へ準備を進めている。

メジャー４年目だった昨季は、自己最多の３２本塁打、１０３打点をマーク。自身初のポストシーズンも経験した。右翼のタッカーが抜けたことで、昨季は１０２試合が指名打者でのスタメン出場だったが、今季は守備につく機会が増えることも濃厚だ。カブスの野手組は、１６日（同１７日）にキャンプ初日を迎えることとなっている。