【脱マンネリ】いつもの鍋が大変身！家族が喜ぶ「洋風アレンジ鍋」ランキングTOP3
寒い季節、お鍋の出番が増えると「またお鍋？」なんて家族に言われてしまうこと、ありませんか？
そんな時のマンネリ解消には、いつもの食卓がパッと華やかになる「洋風アレンジ鍋」がおすすめです！野菜もたっぷりとれてヘルシーなうえに、ワインにも合うおしゃれな味わいは、週末のご飯にもぴったり。
今回は、家族みんなが喜ぶ洋風アレンジ鍋の人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】チーズがどどーん！インパクト抜群のカマンベール鍋
堂々の第1位は、見た目のインパクトも満点なカマンベール鍋です！
白菜と豚肉を重ねた定番のミルフィーユ鍋に、カマンベールチーズを丸ごとひとつのせるだけで大変身。
熱々のお出汁でとろ〜り溶け出したチーズを、お肉やお野菜に絡めて頬張れば、濃厚なコクとミルクの香りが口いっぱいに広がります。
まるでチーズフォンデュのような楽しさに、お子様も大喜び間違いなしですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】洋風アレンジ鍋の人気レシピ
真っ赤なスープが食欲をそそる、お野菜たっぷりの洋風鍋です。
水煮トマトでコトコト煮込むことで、野菜の甘みとトマトの酸味が絶妙にマッチ！
スープには具材の旨味がギュッと溶け込んでいるので、残ったスープにパスタを入れれば、絶品スープパスタまで楽しめますよ。
世界三大スープのひとつ「ボルシチ」をお鍋仕立てにしました。
「難しそう…」と思うかもしれませんが、実はお味噌汁のように親しみやすい優しい味わいなんです。
お肉と野菜の旨味が溶け合ったスープは絶品。
仕上げにサワークリームやヨーグルトを添えれば、酸味がアクセントになってさっぱりコク旨に仕上がります。
■週末は「洋風鍋」でおしゃれなおうちパーティーを
洋風アレンジ鍋のいいところは、なんといっても「シメ」のバリエーションが豊富なこと！
パスタやリゾットはもちろん、バゲットを浸して食べるのもおすすめです。
いつものお鍋を洋風に変えるだけで、ちょっとしたパーティー気分が味わえますよ。
ぜひ今週末は、家族みんなで温かい洋風鍋を囲んでみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
カマンベール鍋
【材料】（2~3人分）
カマンベールチーズ 1個
白菜 1/6~1/4個
豚バラ肉(薄切り) 180~200g
ソーセージ 5~6本
バジル 適量
<スープ>
トマトジュース(無塩) 250ml
水 250ml
顆粒スープの素 小さじ 2
白ワイン 大さじ 2
砂糖 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1~2
<シメ(リゾット)>
ご飯 茶碗 1杯分
卵 1個
粉チーズ 適量
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】
1、カマンベールチーズは6等分に切る。
2、白菜は長さ5cmに切る。
3、＜スープ＞の材料を混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、鍋に白菜を立てて入れ、鍋全体をギュウギュウにする。
2、白菜と白菜の間に豚バラ肉を手でちぎりながら、詰める。
3、＜スープ＞を注ぎ、ソーセージをのせて鍋の蓋をし火にかける。煮たったら弱火にし、白菜が柔らかくなったら火を止めカマンベールチーズを真ん中にのせる。バジルを散らしオリーブ油をたらす。
4、カマンベールチーズがとろけたら、器に取り分けていただく。
5、食べ終わった後の残ったスープにご飯を入れ、柔らかくなったら溶いた卵を入れ軽く混ぜ、鍋の蓋をして卵が半熟状になったら器に盛り、粉チーズと粗びき黒コショウを振る。
スープが足りない場合は水を足してください。
【No.2】野菜の甘みが凝縮！完熟トマトのイタリアン鍋
真っ赤なスープが食欲をそそる、お野菜たっぷりの洋風鍋です。
水煮トマトでコトコト煮込むことで、野菜の甘みとトマトの酸味が絶妙にマッチ！
スープには具材の旨味がギュッと溶け込んでいるので、残ったスープにパスタを入れれば、絶品スープパスタまで楽しめますよ。
たっぷり野菜のイタリアントマト鍋
【材料】（2人分）
水煮トマト(缶) 200g
玉ネギ 1/2個
ニンニク(薄切り) 1片分
ソーセージ 6本
ホタテ(貝柱) 6~8個
ブロッコリー 1/2株
レタス 1/2個
バジル(生) 1/2パック
<スープ>
水 500ml
顆粒スープの素 小さじ 2
砂糖 小さじ 1
塩コショウ 少々
粉チーズ 適量
タバスコ 適量
レモン 1/2個
オリーブ油 大さじ 2
【下準備】
1、水煮トマトはザク切りにする。
2、玉ネギはくし形に切る。
3、ブロッコリーは小房に分ける。
4、レタスは手で食べやすい大きさにちぎる。
5、レモンはくし形に切る。
【作り方】
1、鍋にオリーブ油を熱して玉ネギとニンニクを炒め、玉ネギがしんなりしたら、水煮トマトと＜スープ＞の材料を入れる。煮たったら塩コショウで味を調える。
2、(1)にソーセージ、ホタテ、ブロッコリー、レタス、バジルを加え、煮えた物から取り分ける。お好みで粉チーズ、タバスコ、レモンを搾っていただく。
【No.3】体の芯からポカポカ！ロシアの家庭の味ボルシチ鍋
世界三大スープのひとつ「ボルシチ」をお鍋仕立てにしました。
「難しそう…」と思うかもしれませんが、実はお味噌汁のように親しみやすい優しい味わいなんです。
お肉と野菜の旨味が溶け合ったスープは絶品。
仕上げにサワークリームやヨーグルトを添えれば、酸味がアクセントになってさっぱりコク旨に仕上がります。
ボルシチ鍋
【材料】（4人分）
<具材>
ベーコン(ブロック) 350g
豚肉(薄切り) 350g
ニンジン 1/2本
ジャガイモ(メークイン) 4個
セロリ 1/2本
キャベツ 1/2個
ニンニク 1片
水煮ビーツ(缶) 425g
水煮トマト(カット缶) 400g
サラダ油 小さじ 1
<スープ>
顆粒スープの素 小さじ 4
お湯 800ml
ローリエ 1枚
塩コショウ 適量
サワークリーム 適量
粗びき黒コショウ 適量
レモン 1/2個
バゲット(1cmスライス) 8枚
【下準備】
1、ベーコンは幅1cmの薄切りにする。
2、ニンジンは皮をむき、幅2cmの輪切りにする。
3、ジャガイモは皮をむき、1個を4〜6等分に切り、水に放ってザルに上げる。
4、セロリは筋をひき、斜め薄切りにする。
5、キャベツは芯を落とし、ザク切りにする。
6、ニンニクは芽を取り、包丁の腹でつぶす。
7、水煮ビーツは汁とビーツに分け、ビーツは細切りにする。
8、ローリエを半分に折り、他の＜スープ＞の材料と合わせておく。
9、レモンは皮を塩でこすり洗いし、くし切りにする。
10、バゲットはカリッとするまでトースターで焼いておく。
【作り方】
1、鍋にサラダ油、ニンニクを入れて弱火で加熱する。ニンニクの香りがしたら、ベーコンを加えて中火で加熱する。
2、ベーコンの油が出てきたら、豚肉以外の＜具材＞の材料、水煮ビーツを加え、炒める。
3、油がなじんだら、水煮ビーツの汁、水煮トマト、半量の＜スープ＞の材料を加え、蓋をして中火で加熱する。沸騰したら弱火にし、20分ほど煮る。煮汁が少なければ、途中で＜スープ＞を足す。
4、ニンジン、ジャガイモが柔らかくなったら蓋を取る。豚肉を加え、中火で火が通るまで加熱する。
5、塩コショウで味を調える。お好みでサワークリーム、粗びき黒コショウ、レモンを絞ってバゲットを浸していただく。
【材料】（4人分）
<具材>
ベーコン(ブロック) 350g
豚肉(薄切り) 350g
ニンジン 1/2本
ジャガイモ(メークイン) 4個
セロリ 1/2本
キャベツ 1/2個
ニンニク 1片
水煮ビーツ(缶) 425g
水煮トマト(カット缶) 400g
サラダ油 小さじ 1
<スープ>
顆粒スープの素 小さじ 4
お湯 800ml
ローリエ 1枚
塩コショウ 適量
サワークリーム 適量
粗びき黒コショウ 適量
レモン 1/2個
バゲット(1cmスライス) 8枚
【下準備】
1、ベーコンは幅1cmの薄切りにする。
2、ニンジンは皮をむき、幅2cmの輪切りにする。
3、ジャガイモは皮をむき、1個を4〜6等分に切り、水に放ってザルに上げる。
4、セロリは筋をひき、斜め薄切りにする。
5、キャベツは芯を落とし、ザク切りにする。
6、ニンニクは芽を取り、包丁の腹でつぶす。
7、水煮ビーツは汁とビーツに分け、ビーツは細切りにする。
8、ローリエを半分に折り、他の＜スープ＞の材料と合わせておく。
9、レモンは皮を塩でこすり洗いし、くし切りにする。
10、バゲットはカリッとするまでトースターで焼いておく。
【作り方】
1、鍋にサラダ油、ニンニクを入れて弱火で加熱する。ニンニクの香りがしたら、ベーコンを加えて中火で加熱する。
2、ベーコンの油が出てきたら、豚肉以外の＜具材＞の材料、水煮ビーツを加え、炒める。
3、油がなじんだら、水煮ビーツの汁、水煮トマト、半量の＜スープ＞の材料を加え、蓋をして中火で加熱する。沸騰したら弱火にし、20分ほど煮る。煮汁が少なければ、途中で＜スープ＞を足す。
4、ニンジン、ジャガイモが柔らかくなったら蓋を取る。豚肉を加え、中火で火が通るまで加熱する。
5、塩コショウで味を調える。お好みでサワークリーム、粗びき黒コショウ、レモンを絞ってバゲットを浸していただく。
