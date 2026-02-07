カマンベール鍋【材料】（2~3人分）カマンベールチーズ 1個白菜 1/6~1/4個豚バラ肉(薄切り) 180~200gソーセージ 5~6本バジル 適量<スープ>トマトジュース(無塩) 250ml水 250ml顆粒スープの素 小さじ 2白ワイン 大さじ 2砂糖 小さじ 1/2塩コショウ 少々オリーブ油 大さじ 1~2<シメ(リゾット)>ご飯 茶碗 1杯分卵 1個粉チーズ 適量粗びき黒コショウ 適量【下準備】1、カマンベールチーズは6等分に切る。2、白菜は長さ5cmに切る。3、＜スープ＞の材料を混ぜ合わせておく。【作り方】1、鍋に白菜を立てて入れ、鍋全体をギュウギュウにする。2、白菜と白菜の間に豚バラ肉を手でちぎりながら、詰める。3、＜スープ＞を注ぎ、ソーセージをのせて鍋の蓋をし火にかける。煮たったら弱火にし、白菜が柔らかくなったら火を止めカマンベールチーズを真ん中にのせる。バジルを散らしオリーブ油をたらす。4、カマンベールチーズがとろけたら、器に取り分けていただく。5、食べ終わった後の残ったスープにご飯を入れ、柔らかくなったら溶いた卵を入れ軽く混ぜ、鍋の蓋をして卵が半熟状になったら器に盛り、粉チーズと粗びき黒コショウを振る。スープが足りない場合は水を足してください。

たっぷり野菜のイタリアントマト鍋【材料】（2人分）水煮トマト(缶) 200g玉ネギ 1/2個ニンニク(薄切り) 1片分ソーセージ 6本ホタテ(貝柱) 6~8個ブロッコリー 1/2株レタス 1/2個バジル(生) 1/2パック<スープ>水 500ml顆粒スープの素 小さじ 2砂糖 小さじ 1塩コショウ 少々粉チーズ 適量タバスコ 適量レモン 1/2個オリーブ油 大さじ 2【下準備】1、水煮トマトはザク切りにする。2、玉ネギはくし形に切る。3、ブロッコリーは小房に分ける。4、レタスは手で食べやすい大きさにちぎる。5、レモンはくし形に切る。【作り方】1、鍋にオリーブ油を熱して玉ネギとニンニクを炒め、玉ネギがしんなりしたら、水煮トマトと＜スープ＞の材料を入れる。煮たったら塩コショウで味を調える。2、(1)にソーセージ、ホタテ、ブロッコリー、レタス、バジルを加え、煮えた物から取り分ける。お好みで粉チーズ、タバスコ、レモンを搾っていただく。

ボルシチ鍋【材料】（4人分）<具材>ベーコン(ブロック) 350g豚肉(薄切り) 350gニンジン 1/2本ジャガイモ(メークイン) 4個セロリ 1/2本キャベツ 1/2個ニンニク 1片水煮ビーツ(缶) 425g水煮トマト(カット缶) 400gサラダ油 小さじ 1<スープ>顆粒スープの素 小さじ 4お湯 800mlローリエ 1枚塩コショウ 適量サワークリーム 適量粗びき黒コショウ 適量レモン 1/2個バゲット(1cmスライス) 8枚【下準備】1、ベーコンは幅1cmの薄切りにする。2、ニンジンは皮をむき、幅2cmの輪切りにする。3、ジャガイモは皮をむき、1個を4〜6等分に切り、水に放ってザルに上げる。4、セロリは筋をひき、斜め薄切りにする。5、キャベツは芯を落とし、ザク切りにする。6、ニンニクは芽を取り、包丁の腹でつぶす。7、水煮ビーツは汁とビーツに分け、ビーツは細切りにする。8、ローリエを半分に折り、他の＜スープ＞の材料と合わせておく。9、レモンは皮を塩でこすり洗いし、くし切りにする。10、バゲットはカリッとするまでトースターで焼いておく。【作り方】1、鍋にサラダ油、ニンニクを入れて弱火で加熱する。ニンニクの香りがしたら、ベーコンを加えて中火で加熱する。2、ベーコンの油が出てきたら、豚肉以外の＜具材＞の材料、水煮ビーツを加え、炒める。3、油がなじんだら、水煮ビーツの汁、水煮トマト、半量の＜スープ＞の材料を加え、蓋をして中火で加熱する。沸騰したら弱火にし、20分ほど煮る。煮汁が少なければ、途中で＜スープ＞を足す。4、ニンジン、ジャガイモが柔らかくなったら蓋を取る。豚肉を加え、中火で火が通るまで加熱する。5、塩コショウで味を調える。お好みでサワークリーム、粗びき黒コショウ、レモンを絞ってバゲットを浸していただく。