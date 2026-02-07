豊島心桜、圧倒的なロンググラビア 新たなメイクにも挑戦
グラビアアイドルの豊島心桜が、3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」の表紙を飾る。
【写真】ボディラインあらわ！圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜
表紙および巻頭グラビアを飾るのは、彗星のごとくグラビア界に現れ、一躍シーンの中心へと躍り出た豊島心桜。今号では、24ページにわたるロンググラビアを披露する。切なさと儚さを内包した表情を引き出すべく、モダンなスタジオを舞台に撮影。まるで空間を漂うかのような佇まいと、作り込まない自然体の美しさを丁寧に切り取った。
ヘッドホンを纏ったカットや、これまであまり見せてこなかったメイクにも挑戦し、いま最も勢いに乗る豊島心桜の“現在地”と新たな表現を存分に堪能できる内容となっている。
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
同号には、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。
