かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

関係者からの情報収集で仮説を立てる

仮説を立てるのであれば、できるだけ多岐にわたる情報があったほうがいい、ということは間違いありません。ただ、同じ社内の異動ならともかく、転職で新しい会社となると、収集できる情報は限られてしまうのではないか、と考える人もいるでしょう。しかし、できることはたくさんあります。

例えば、自分自身が一人のユーザーとしてどう見ているか、もヒントになります。ユーザーとして「もっとこうであればいいのに」という感想を持ち、そこから、何を変える・変えないべきか、という仮説につなげていくわけです。

会社についての記事を探すこともできます。書籍もあるかもしれないし、過去にウェブサイトに掲載された記事もあるかもしれません。

私も実際、ファミリーマートに関する過去の記事をたくさん集めて調べました。会社全体について書かれた記事もあれば、セクションや事業についての記事もありました。知りたい情報がドンピシャで書かれているわけではありませんが、間違いなく参考になります。知っているのと知っていないのとでは、仮説を構築する上で大きな差が出ます。

歴史についてもできる限り、ひも解きました。会社が生まれた背景だったり、たどってきた歴史だったり、何が転換点になったのか、など。インターネット上にも、こうした情報はたくさんあります。

ファミリーマートでは、入社前に現役社員と話をしたり、ミーティングに参加させてもらったりもしましたが、実はそれ以外にも関係者にたくさん会いました。

例えば、退職者。現役社員だと、なかなか話せないことも、すでに退職している人だと、いろいろ教えてくれたりします。もちろん、会社から紹介してもらったわけではありません。友人知人のツテをたどれば、たいがい会いたい人とは会えるものです。

取引先からも話を聞きました。ファミリーマートに出入りしているシステム会社やアプリベンダー、広告代理店、商品を納入している大手メーカーなどです。これもまた、友人知人のツテをたどれば案外、つながれるものです。

ポイントは、できるだけ競合ともお付き合いがある会社の方を選ぶことです。そうすると、競合との違いについて赤裸々に話してくれたりします。取引先からどう見られているかだけではなく、比較ができるのです。外からは見えにくい業界の実態も見えてきます。これが、仮説を考える上での大きなヒントになります。

日本マクドナルドに入社する前にも、同じように多くの取引先から話を聞きました。そうすることで、取引先が本音ではマクドナルドをどう見ているのか、よくわかりました。これは、入社前だからこそできること、ともいえます。

ただ、話を聞くといっても、自分がその会社に転職を考えている、とは言いません。ビジネスをする可能性があるので調査している、とお願いします。コンサルティング会社がよくやる「業界インタビュー」のようなものです。

ファミリーマートでの「仮説」も、こうして多くの人に会って作り上げたものでした。そして役員へのプレゼン3カ月後の10月に入社し、翌年1月に新しい戦略の承認を受け、3月から少しずつ実行していきました。ここまですばやく実行できたのは、入社前に仮説があったからです。

最初の1年から成功事例をつくっていくためには、入社してすぐに何かのアクションを起こす必要があります。そのためには、「何をすればいいか」の仮説がかなり早い段階でなければ難しい。逆に言えば、しっかり準備していれば、すばやく成功事例をつくる可能性を高められる、ということでもあります。

