WBCでイ・ジョンフと“2人の天才打者”が揃う韓国は、今度こそ侍ジャパンに勝利できるのだろうか【韓国の視点】

韓国球界の期待を背負う2人の天才打者が、“日韓戦”10連敗を止めることはできるのだろうか。

【解説】“世界トップクラス”を誇った韓国野球が凋落してしまったワケ

2026年WBCに挑む韓国代表メンバー30人が、2月6日に発表された。

投手陣15人には、リュ・ヒョンジン、チョン・ウジュ（以上ハンファ・イーグルス）、クァク・ビン（斗山ベアーズ）、チョ・ビョンヒョン、ノ・ギョンウン（以上SSGランダース）、コ・ヨンピョ、ソ・ヒョンジュン、パク・ヨンヒョン（以上KTウィズ）、ウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）、ソン・ジュヨン、ソン・スンギ（以上LGツインズ）、コ・ウソク（デトロイト・タイガース傘下マイナー）、キム・ヨング（NCダイノス）、ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）、デーン・ダニング（シアトル・マリナーズ）が選ばれた。

野手も15人だ。捕手はパク・ドンウォン（LGツインズ）、チェ・ジェフン（ハンファ・イーグルス）、内野手はキム・ヘソン（ロサンゼルス・ドジャース）、キム・ドヨン（KIAタイガース）、キム・ジュウォン（NCダイノス）、ムン・ボギョン、シン・ミンジェ（以上LGツインズ）、ノ・シファン（ハンファ・イーグルス）、シェイ・ウィットコム（ヒューストン・アストロズ）、外野手はイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）、アン・ヒョンミン（KTウィズ）、ク・ジャウク（サムスン・ライオンズ）、ムン・ヒョンビン（ハンファ・イーグルス）、パク・ヘミン（LGツインズ）、ジャマイ・ジョーンズ（デトロイト・タイガース）が名を連ねた。

2023年WBCのメンバーと比較すると、多くの選手が入れ替わった。特に打者では、2024年シーズンと2025年シーズンのKBOを席巻したキム・ドヨンとアン・ヒョンミンが初めてWBC代表入りを果たした。光州東成高と馬山高の看板打者として高校時代にライバル関係を築いた2人は、そろって2022年シーズンにプロ入り後、キム・ドヨンが先にKBOを制圧し、アン・ヒョンミンは昨年に大爆発を見せた。

アン・ヒョンミンは圧倒的な長打力が際立つ。現役での兵役を終えて復帰した昨年、打率0.334、22本塁打、80打点、OPS（出塁率+長打率）1.018という破壊力を示した。東京で行われた強化試合にも出場し、侍ジャパンを相手に2試合連続本塁打を放って脚光を浴び、WBC代表入りを確実なものにした。

アン・ヒョンミン（写真提供＝OSEN）

キム・ドヨンは「38本塁打＆40盗塁」を記録したKBO最高の打者だった。2024年プレミア12大会では、日本の防御率1位投手リバン・モイネロを相手に特大ホームランを放つなど、国際舞台でも通用することを証明した。昨年は3度のハムストリング負傷で30試合出場にとどまったが、徹底したリハビリと回復を経てサイパンキャンプで健在ぶりを示した。精密さと長打力を兼ね備えた打撃と走塁能力が際立つ。

現在22歳のキム・ドヨンとアン・ヒョンミンの出場は、WBC世代交代という強い意味も持つ。遊撃手キム・ジュウォン、三塁と一塁を守れるムン・ボギョン、三塁手ノ・シファンもすべて初のWBC出場だ。今後、代表打線を引っ張っていく柱となる選手たちであり、若い打線へと生まれ変わっただけに勢いが期待されている。

キム・ドヨン（写真提供＝OSEN）

特に、キム・ドヨンとアン・ヒョンミンが、強力な優勝候補である日本との宿命の対決でどのような成績を残すかにも注目が集まる。

韓国は国際大会で日本に10連敗（1引き分けを含む）している。昨年の強化試合では劇的な引き分けに持ち込んだが、勝利はできなかった。山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）など強力な日本投手陣は簡単な相手ではない。リュ・ジヒョン監督は日本を破るため、この2人を選出した。

2人の打順にも関心が集まっている。アン・ヒョンミンは2番打者はもちろん、クリーンナップ入りも可能で、4番起用の可能性もある。キム・ドヨンはリードオフを含むテーブルセッター、あるいは3番打者として起用できる。

イ・ジョンフ（写真提供＝OSEN）

また、あらゆる打球を安打に変える最高のヒッターであるイ・ジョンフも出場するだけに、3人の打順がどのように決まるのか大きな関心を集めている。

（記事提供＝OSEN）