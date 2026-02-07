【韓国】野党2代表が「外国人の世論歪曲防止法」発議　外国人の政治記事へのコメント禁止を求める内容

韓国野党の「国民の力」チャン・ドンヒョク代表と「改革新党」イ・ジュンソク代表が2月6日、来る6月3日に行われる統一地方選挙を控え、「外国人の世論歪曲防止法（情報通信網利用促進および情報保護法）」を共同発議した。

この改正案は、情報通信サービス事業者が選挙期間中、アカウント利用者の国籍を確認し、選挙権のない外国人の場合、政治関連記事にコメントを書き込めないようにする措置を義務化する内容が核心だ。

イ代表が前日に提出した法案には、チャン代表をはじめ「国民の力」のパク・ジュンテ秘書室長、キム・ジャンギョム政務室長など党指導部、ナ・ギョンウォン議員、キム・ジェソプ議員なども名を連ねた。

イ代表は「事後制裁が難しいオンライン世論の特性上、先制的なデジタル主権保護装置が急務だ」とし、法案発議の理由を説明した。

チャン代表はイ代表の法案共同発議要請を受け、「法案の趣旨に深く共感する」として参加したと伝えられている。チャン代表はこれに先立ち、先月「外国人のコメントによって世論が歪められている」とし、オンライン上のコメントに国籍を表示すべきだと主張していた。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

一方、チャン代表就任後、国民の力と改革新党が法案協調に乗り出したのは、「統一教特別検察」法案に続き2度目となる。

（記事提供＝時事ジャーナル）