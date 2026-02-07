『徹子の部屋』“急遽内容変更”の“クセメン俳優”放送日決定 久米宏さん追悼放送で“放送日未定”から1ヶ月
黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）の公式サイトが更新され、来週9日以降の放送予定を発表。1月14日に放送予定も、急遽変更になり放送日未定となっていた「坂口涼太郎」の放送日が2月12日に決定した。
【写真】92歳も元気すぎる！ド派手メイクで満面の笑みを浮かべる 黒柳徹子
同番組では1月14日に、肺がんのため1月1日に81歳で亡くなった（発表は13日）久米宏さんを過去の映像で偲ぶ「追悼・久米宏さん」を放送。あわせて公式サイトで「1月14日（水）放送予定でした『坂口涼太郎さん』の放送日は、未定です」と発表していた。
この日の発表では、2月12日に坂口が予定され、「初出演！「クセメン俳優」の気になる素顔は…」と内容が記された。
