でか美ちゃん、期日前投票を報告「戦争反対だし差別は論外だし…」私見つづる
タレント・歌手のでか美ちゃん（34）が6日、自身のXを更新。衆院選の期日前投票を済ませたことを報告し、私見をつづった。
【写真】「戦争反対だし差別は論外だし…」期日前投票を済ませたことを報告したでか美ちゃんだし…」私見つづる
でか美ちゃんは「戦争反対だし差別は論外だし、社会保障は充実してほしいし、同性婚を法制化してほしいし選択的夫婦別姓も実現してほしいので期日前投票行った！」と伝え、投票済証を写真に上げた。
続けて「自分は別に今健康だし法律婚もしてるんだけど、そういう社会の方が好きです」と私見をつづった。最後に「何を呟いても真意が伝わったり伝わらなかったりするけどみんなで長生きしてえ〜」と結んだ。
