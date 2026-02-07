デンマーク家具をふんだんに使った平屋 意外な建築費に遼河はるひ驚き「えっ」 8日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が8日放送される。この回では、デンマーク家具をふんだんに使った平屋が登場する。
【スゴイ家】明るーい！広々とした神奈川県葉山町宅の中庭
山根と遼河が訪れた神奈川県葉山町に建つお宅。玄関に入ると、いきなり中庭がのぞき、明るい空間が広がる。照明はデンマークのアンティークなものだ。
36帖のLDKにもデンマーク家具のテーブルやいすが。曲線が特徴のいすに座った山根は「めちゃくちゃ落ち着く」と思わず声が出る。
中庭は海を表現した和風の空間。中央に位置し、家中に光が届く。
キッチンはデンマークのオレンジ色の照明をモチーフに設計。水道の蛇口も独特だ。大容量の収納があり、遼河は「すてき」と思わず声を上げた。
4帖の洗面脱衣所の隣にはクローゼットが。その先には6帖の寝室があり、風呂から寝室が一直線で向かえる裏動線が特徴となっている。
客間は小上がりにしており、腰掛けて中庭を眺めることができる。気になる建築費は5200万円。これには山根と遼河も「えっ」と驚きの声を上げた。
番組では「高台の変型地を生かした！大好きな故郷を思い出す！？夕焼けリビングの家」も取り上げる。
