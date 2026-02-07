陣内智則、過去の離婚にまつわる悩み 明石家さんまらに初告白へ「どこで言うてんねん」
お笑い芸人の陣内智則が7日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。芸能界の恩人を明かす。
【番組カット】初々しい姿…陣内智則の貴重映像公開
番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。MC・明石家さんまがボードから気になる“有名人”を指名し、当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、ピン芸人の陣内智則。まずは芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。駆け出し時代から親交がある同期・中川家との秘蔵トークをはじめ、売れたと実感したきっかけについて、陣内は『オールザッツ漫才』への出演を挙げる。デビュー間もない陣内が急きょ、放送当日に出演することになり、ネタがないまま、お客さんからの投票で準決勝まで進出。その際の貴重映像を公開する。
観覧者からの質問では「大阪時代の思い出は？」という大ざっぱな投げかけに、さんまは大笑い。陣内は大阪時代を振り返り、自身が組んでいたコンビ・リミテッドが解散した決め手は「中川家の存在」だったと打ち明ける。
また、「今一番楽しい瞬間は？」という質問に、陣内は7歳の娘とのほのぼのエピソードを披露。娘との「本心とは反対の言葉を言う遊び」を楽しんでいた際、2人で行った飲食店の店員さんに、娘が「ここのお店嫌い」と言い放ったハプニングに、さんまは爆笑する。
すると陣内は、娘との関係性について真剣に悩んでいる、あることを告白。「今日ここで初めて言った」と過去の離婚にまつわる悩みを漏らすが、明石家メンバーを前に「どこで言うてんねん」と我に返る展開に。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
中川家（剛、礼二）
アキナ・山名文和
＜ゲスト＞
陣内智則
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
