立ったまま入浴する混浴… 岡田結実も参戦 7日放送『温泉タオル集め旅』
テレビ東京で7日、『土曜ゴールデン 温泉タオル集め旅21この冬行きたい雪見の絶景露天SP in岩手』（後6：30〜8：55）が放送される。オアシズ・大久保佳代子とたんぽぽ・川村エミコが楽しむ温泉タオル集め旅。今回の舞台は岩手で、3時のヒロイン・ゆめっちとタレントの岡田結実が参戦する。
【番組カット】美しい…雪見の露天風呂を楽しむ大久保佳代子＆川村エミコ＆ゆめっち
21回目の舞台となるのは、歴史と自然に包まれ、さまざまな泉質の名湯・秘湯がひしめく岩手県。道中には、乳白色の野趣あふれる露天風呂、立ったまま入浴する深さ1.25メートルの足元湧出の混浴、淡い緑色の美肌の湯などがある。
岩手山の美しい稜線を望み、八幡平の山並みに囲まれた秘湯・松川温泉をスタートし、入浴ヘビーローテーション。各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながら、花巻温泉郷の奥座敷、新鉛温泉にある愛隣館の露天風呂に翌日午後5時までのゴールを目指す、1泊2日のガチンコ旅となる。地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの“絶品グルメ”や“絶景の観光スポット”を満喫する。
スタートとゴール以外、向かう温泉地は2人で自由に決められる。だが、温泉に入浴してからでなければタオルを買うことができない。せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地だった場合はノーカウントという厳しいルールも健在だ。
1日目のゲストはゆめっち。2日目は、岡田が参戦する。2019年『女芸人No.1決定戦 THE W』で優勝を飾り、人気の波に乗るゆめっちと、25年4月に一般男性との結婚を発表し、幸せオーラ全開の岡田は、1日5回以上の度重なる入浴や、モデル顔負けの早着替えに耐え、旅の助っ人として活躍できるのか。
これまで13勝7敗と高い確率で成功を収めている大久保と川村。果たして21弾の舞台となる岩手県で無事ロゴ入り温泉タオルをゲットし、ゴールできるのか。
