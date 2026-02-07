◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックアイスホッケー女子 予選リーグ 日本3-2フランス(大会1日目/現地6日)

フランスとの初戦に臨んだ“スマイルジャパン”は、3-2で勝利し大会初白星。チームを率いる飯塚祐司監督は「なかなか点数を挙げられなかったんですけど、選手たちが粘り強く戦ってきて、なんとか勝ち点3。大きかったと思います」と振り返りました。

4試合の総当たり戦で行われる予選リーグは、上位3チームが準々決勝へ進出。日本は初戦でフランスと対戦しました。

試合は、日本が浮田留衣選手の強烈なシュートで先制点を奪いますが、すぐさま同点に追いつかれ、1-1のまま最終ピリオドを迎えます。終始攻勢の日本は第3ピリオド後半、伊藤麻琴選手の左隅をつく正確なショットで勝ち越しに成功。さらには前田涼風選手も得点挙げて、3-2の接戦で勝利。接戦を制して白星発進となりました。

2点目を挙げた伊藤選手は、「入ると思っていなかったので素直にうれしい。2ピリオドの最後に自分のミスで失点してしまったので、自分が取り返したいと思っていた」と得点に喜びながら、「満員の観客がいて、こんなにすごい舞台なのかと感じた。初戦が大事だと話していた。まずは勝ちきることができてよかった。(次戦のドイツは)強い敵ではあるが、日本のプレーが60分間できれば勝ちは見えてくる。勝ちを意識して頑張っていきたい」と話しました。

さらに、4大会連続出場となるキャプテン・小池詩織選手は「(初戦の1勝は)今後の予選を戦う上で非常に重要な1勝だったと思う。4大会目にはなるが、過去の大会でメダルを取ることはできなかった。歴史を変えるつもりで臨みました」と力を込めました。

チームを指揮する飯塚監督は、次戦のドイツ戦へ向けて、「得点を決めるということが課題。対戦相手(のドイツ)は、もっとオフェンス力があるチームなのでディフェンスを修正して挑みたい」と意気込みました。