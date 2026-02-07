◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。

初日の6日は日本代表のアイスダンスに吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）、ペアは「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子は坂本花織（シスメックス）が登場。「りくりゅう」が自己ベスト、坂本も今季自己ベストを出すなど好発進した。また、昨年12月の全日本選手権で左肩を脱臼した三浦は万全な体調を披露。ペアと団体のW金メダルへ期待がふくらんだ。

団体金メダルへ、日本の最大のライバルとなる米国は、アイスダンスで1位、ペアで5位、女子シングルで2位をマークし、初日は首位発進となった。

2日目となる7日（日本時間8日）は男子のショートプログラム（SP）が行われ、決勝に進出する5カ国が決定。その5カ国でアイスダンスのフリーが行われる。

男子では、個人戦で金メダル「最有力候補」と言われる「4回転の神」こと米国代表ののイリア・マリニン（21）が登場する。また、アイスダンスで世界選手権3連覇中の「絶対王者」マディソン・チョック、エバン・ベーツ組が、フリーダンスも再登場する見込み。突き放しに来る米国との差を逆に詰められれば、日本は悲願の金メダルへ前進となる。

【フィギュアスケート団体戦】

団体戦は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。この予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越される。予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。