KEY TO LIT¡¦Ãö¼íÁóÌï¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ªÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡ª1»þ´Ö´Ý¤´¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡Ù¡Ê7Æü¤è¤ë7»þ56Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤´ë²è¡ØÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡Ù¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¾¶á1¤«·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤ò²òÅú¸¢3²ó°ÊÆâ¤ËÅö¤Æ¡¢¡ØÆ»¤Î±Ø¥¹¥´¥í¥¯¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤Ë½¾¤¤¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ø¿Ê¤à´ë²è¡£ACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤ËÂ³¤¡¢Âè3¶è¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Ãö¼í¤µ¤ó¡£
Á°Ç¤¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤«¤é¥¿¥¹¥¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤¿¤¤¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»öÌ³½ê¤ò¸ò´¹¡É¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬¡È¥À¥ó¥¹¤È²Î¡É¡¢Ãö¼í¤µ¤ó¤¬¡ÈÇ®Åò¤ÈÇ®¡¹¤ª¤Ç¤ó¡É¤òº£¸å¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãö¼íÁóÌï¡¢Æ»¤Î±ØÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤òÅö¤Æ¤ë´ë²è
¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÊ¡Åç¸©¡ØÆ»¤Î±Ø¤Ê¤é¤Ï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ª¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ä¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¢Ê¸²½Ä£¤Î¡Ø100Ç¯¥Õ¡¼¥É¡Ù¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥È¥ë¥·¥¨»á¤¬Ì¾¤Å¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡È¥Þ¥ß¡¼¤¹¤¤¤È¤ó¡É¤Ê¤ë¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£±ØÄ¹¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¡ØÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ¡Ù¡Ø¤¿¤À¤¤¤ÞÇúÇä¤ìÃæ¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ëÃö¼í¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØZIP!¡Ù¤Ç¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÀäÉÊ¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸õÊä¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤ÈÃö¼í¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÇúÈ¯¡£
ÊÄÅ¹¸å¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ä³«Å¹Á°¤ÎÊ»Àß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»¤ò¶î»È¤·¤Æ1°Ì¤ò¸«ÇË¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¤½¤ó¤Ê´èÄ¥¤ê²°¤ÎÃö¼í¤µ¤ó¤Ë´ñÀ×¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Ï¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¼Ô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£