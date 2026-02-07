浜田雅功、「100万くらいなら」中田翔の豪快な提案にツッコみ
元プロ野球選手の中田翔が、きょう7日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演し、ダウンタウン・浜田雅功に対して豪快な提案をする。
【動画】【動画】中田翔の豪快な提案に思わずツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日
本代表でも活躍したスラッガーだ。
海外旅行がしたいという中田を迎えた今回は、「誕生から56年！グルメ・エンタメ全部ある！大阪の定番スポット“駅ビル”で世界一周旅行〜〜！」と題し、海外旅行気分を味わいたい中田のために、『ごぶごぶ』が“大阪駅前ビル”で世界一周旅行を用意する。
早速駅前ビルに入るも、ビルの殺風景な様子に「ほんまに海外味わえるんすか!?」と中田は半信半疑な様子。予告動画では中田が「浜田さんと海外行きたかったっすね」と言い、続けて「100万くらいなら僕出すんで」と豪語。豪快な提案に浜田も笑いながら「おい！」とツッコむ。
