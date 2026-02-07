能登瓦の活用に取り組む「瓦バンク」理事の吉沢潤さん（左）と鬼瓦職人の森山茂雄さん。卓上は能登瓦を再利用したアート作品＝石川県小松市

2024年元日に発生した能登半島地震からの復興の象徴として「能登瓦」を活用する取り組みが注目を集めている。石川県小松市の一般社団法人「瓦バンク」は、被災家屋から譲り受けた瓦を新しい建物やオブジェなどのアート作品に再利用している。理事の吉沢潤さん（49）は「地域の文化を残すお手伝いを通して、心の復興にもつなげたい」と意気込む。（共同通信＝田島里紗）

能登地方で伝統的に用いられてきた能登瓦は、大判で光沢のある黒色が特徴。うわぐすりが裏面にも塗られているため強度が高く、北陸特有の潮風や風雪から家屋を守ってきた。

ただ県内では全ての製造元が廃業しているため、生産されていない。地震後には多くの家屋で公費解体が進み、能登瓦は消滅の危機にひんした。

「自然と調和した黒い瓦の町並みが能登の原風景。このままでは美しい景色が失われてしまう」。危機感を募らせた吉沢さんは24年3月、共同で瓦をモチーフにしたグッズ販売をしていた鬼瓦職人の森山茂雄さん（52）と手を組み、瓦バンクを立ち上げた。

当初は自分たちだけで能登瓦を回収しようと考えたが、足場を組む費用や瓦の保管場所など課題が山積した。取り組みに共感した建築家坂茂さん（68）の協力を得て、珠洲市と能登町の公費解体前の家屋や寺などから約3万枚の瓦を譲り受けることができた。

回収はほとんど終わり、今後は再利用に重点を置く。既に珠洲市内の仮設住宅近くにある集会所の屋根として活用されたほか、表面にデザインを施した能登瓦が飲食店で採用された。復興のシンボルとなるよう、多くの人の目につきやすい宿泊施設などでの設置も計画する。

吉沢さんは「瓦を通じて来てもらうきっかけをつくり、能登を忘れられないようにしたい」と力強く語った。

能登瓦を持つ「瓦バンク」理事の吉沢潤さん＝石川県小松市

被災した寺から「能登瓦」を回収する関係者＝2024年12月、石川県珠洲市（瓦バンク提供）

能登瓦を再利用した集会所の屋根＝2024年11月、石川県珠洲市（瓦バンク提供）