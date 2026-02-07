武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート 出演者

　3人組グループ・NEWSの増田貴久が、3月13日に東京国際フォーラム ホールA、3月20日にグランキューブ大阪で開催されるスペシャルコンサートの第2弾「武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2」に初出演することが決定した。第3弾出演者として、加藤登紀子と増田が追加発表。加藤の出演は東京公演のみとなる。

【画像】武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサートキービジュアル

　映画『魔女の宅急便』『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『コクリコ坂から』をはじめ、世界中で世代を超えて愛されるスタジオジブリ作品の数々。25日発売のトリビュートアルバム第2弾『ジブリをうたう その2』にあわせ、前回完売の大反響があったスペシャルコンサート第2弾を開催。東京公演は8組、大阪公演は7組と、全出演者が勢ぞろいした形となる。

　昨年、歌手デビュー60周年を迎えた加藤は、映画『紅の豚』（1992年公開）で、飛行艇乗りたちの憧れの女性マダム・ジーナ役を務め、主題歌「さくらんぼの実る頃」とエンディング・テーマ「時には昔の話を」も担当。これまで数多くのヒット曲を世に送り出した加藤が、オリジナルアーティストとしてその美しい歌声で披露する。

　そして、甘い歌唱力でソロでも活躍の幅を広げる増田の出演も決定。本公演のプロデュースを務める武部とも親交が深く、音楽番組での共演や、ソロアルバム『喜怒哀楽』の「おやすみなさい」の編曲を武部が担当していることから出演が実現。音楽制作でも深いつながりがある増田と武部が、スタジオジブリの名曲をどのようにパフォーマンスするのか注目だ。

　チケットはきょう7日正午より一般販売（先着）開始。　

■出演者コメント

▼加藤登紀子

「さくらんぼの実る頃」と「時には昔の話を」2曲歌うだけで、ジーナの生きた時代に一緒にいられるような気がします。
歌ってすばらしいですね。
100年前のジーナ、ポルコが何を夢見ていたのか。あなたの夢を描きながら聴いてください。
どんな時も人は希望いっぱいに生きようとするものよ！

▼増田貴久

武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2 に出演させていただきます。
映画のシーンを思い出すだけで頭の中に曲が流れてきますし、子どもの頃から身体に染み込んでいる名曲の数々。
一人の観客としても楽しませていただきたいです！
うん。そうですね、僕も客席で聴きたい…!!!
武部さん！席ありますか!?（笑）
武部さんプロデュースのエンターテインメントに参加できること、とてもうれしく思います！
盛り上げられるように頑張ります！

■出演者

＜東京公演＞大原櫻子／加藤登紀子／Kalafina／GLIM SPANKY／玉井詩織（ももいろクローバーZ）／浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）／増田貴久／森崎ウィン

＜大阪公演＞大原櫻子／Kalafina／GLIM SPANKY／玉井詩織（ももいろクローバーZ）／浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）／増田貴久／森崎ウィン