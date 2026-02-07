「ラーメン消費額」山形市が4連覇！歓喜のラーメン配布も　ギョーザ“3強対決”は浜松市が3連覇達成！涙する店も「ありがたい」

ラーメンとギョーザの消費額トップはどの街か、総務省家計調査で、2025年のラーメン消費額が1世帯2万5102円となった山形市が4年連続の全国1位を獲得した。市役所では市民と飲食店関係者が快挙を祝い、ラーメンの無料配布も行われた。

一方、ギョーザ購入額では静岡・浜松市が4046円で3連覇を達成した。

宇都宮市は前回の3位から2位に浮上し、次回こそ日本一奪還を目指す声が上がった。

「ラーメン消費額」山形市が4連覇！

立ち上る湯気が食欲をそそるアツアツのラーメン。

東京・武蔵小山に店を構えるのは、都内でも珍しい山形ラーメンの店。

山形ラーメンの特徴は弾力のある太いちぢれ麺で、自家製麺が自慢のこの店で1番人気の山形辛みそラーメンをみそを溶いて味わうと、ちぢれ麺にスープがよく絡むという。

地元・山形出身という店長の佐藤さんに6日、うれしいニュースが届いた。

6日午前8時半の山形市役所では、地元のラーメン店の店主らが見守る中、総務省の家計調査が発表された。

2025年のラーメン消費額で山形市が1世帯当たり2万5102円となり、4年連続の全国1位となった。2位の新潟市に6000円以上の大差をつける完勝だ。

市役所ではくす玉を割って快挙を祝うなど、お祭り騒ぎとなっていた。

山形市役所の入り口前には列ができ、市民にラーメンが配られるなど大盤振る舞いも行われた。

ラーメンの聖地としてブランド化を進める山形市。

市内でラーメンをすすっていた市民からも「店舗数も多く、いろんなラーメンがあるのでラーメン好きとしては最高」「やっぱり毎年気になるし、1位だとやっぱりうれしい。山形が誇れるところなので」と喜びの声が聞かれた。

市民が誇る日本一のラーメンの街・山形。

東京で店を構える佐藤さんも身が引き締まる思いだという。

山形中華そば 麺や一球・佐藤克也店長：

自分も山形出身としてすごくうれしいし、東京で自分はお店やってるので（山形ラーメンの）名に恥じぬよう、おいしいラーメンを作っていかないと。

ギョーザ“3強対決”は浜松市が3連覇！

一方、毎年注目を集めるのが栃木・宇都宮市、静岡・浜松市、宮崎市の3強が熾烈（しれつ）な争いを繰り広げるギョーザの購入額日本一。

各自治体が固唾（かたず）をのんで見守る中、今回、栄えあるトップに輝いたのは静岡・浜松市が1世帯当たりの購入額4046円と3連覇を果たした。2位と3位には、長年のライバルである宇都宮市と宮崎市が続いた。

快挙の一報は昭和37年創業の老舗ギョーザ店にも…。

60年にわたりギョーザを作り続けてきた店主の近藤さん。

1つ1つ手作りで包むギョーザは、具材が多すぎて皮からこぼれそうなほどのボリュームだ。

餃子むつぎく・近藤昌子店主：

（Q. また浜松が1位）本当に！うれしい…。本当に涙でます。1番いうのが大好きです。みんな頑張ってますね浜松の人たち。ありがたいね。

思わず、うれし涙がこぼれた。

そして関東が誇るギョーザの街、宇都宮市は前回の3位からワンランク上げ2位となった。

典満餃子店長・土屋俊男さん：

順位にはあまりこだわらないでいましたけど、多くのお客さんに評価していただけたことはうれしい。

地元からは、次回こそ悲願の日本一奪還を願う声も上がった。

宇都宮市民：

地元の発展のためにやっぱり1位がいいです。浜松はうなぎとかあるからいいじゃないですか。宇都宮にはギョーザをください、よろしくお願いします。

（「イット！」2月6日放送より）