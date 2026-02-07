異例の広域開催、22日まで熱戦

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長が出席し、スピーチした。

コベントリー会長は、IOC初の女性会長。スピーチでは「オリンピックの夢をつかみ取り、世界に生き方を示すのです。だから私たちはこの大会を愛します。どんなに転んでも立ち上がることを、皆さんを通して知ります。イタリア国内、世界中で祝ってくださっている皆さん、共にこの瞬間を迎えてくださりありがとうございます」などと語った。

スピーチは約10分間で終了。前任のトーマス・バッハ前会長は2021年東京五輪開会式で、13分にも及ぶ“大演説”を行い、話題に。バッハ氏は22年の北京五輪で10分間、24年パリ五輪で7分間と、徐々にスピーチ時間が短くなった。

史上初となる複数都市の名を冠した夢舞台。22日までの熱戦で、日本は史上最多18個のメダルを獲得した2022年北京五輪を超える成績を目指す。



（THE ANSWER編集部）