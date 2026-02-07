ライプツィヒ育成アカデミーのU12-U16でフィジカルコーチを務める荒岡修帆

ドイツ1部ブンデスリーガのRBライプツィヒで、育成現場に関わる日本人がいる。

荒岡修帆30歳。現在ライプツィヒ育成アカデミーのU12-U16でフィジカルコーチとして活躍中だ。ドイツへ渡ったのは2016年4月で、それから10年あまりを当地で過ごしている。（取材・文＝中野吉之伴／全3回の1回目）

なぜ荒岡は日本を飛び出して、ドイツ行きを決断したのだろう？

「それまでスポーツ科学をアカデミックに勉強をしたことがなかったんですが、ドイツにはその分野において歴史と伝統があるなと感じて、まずドイツを選んで、それからライプツィヒとケルンの大学まで絞ったんです」

候補は2つ。ケルンか、ライプツィヒか。荒岡が最終的に選んだのは、後者だった。

「ライプツィヒは日本人がほとんど来てなかったし、今もほとんどいない。だからですかね」

日本人が少ない土地。今以上に情報は少ないし、助けも少ない。それでも選んだのは、だからこそ得られない学びがあると見ていたからだ。

「ライプツィヒの理論っていうのは本もいくつか出されているし、『ライプツィヒ学派』といわれるところもあったりするので、そういうところで学べたら面白いなと思ったんです。それにRBライプツィヒという新興クラブがあることも魅力でした。育成に力入れているのを知ってましたから。条件的には全部そろっていたところだったんです」

勢いだけで飛び込むのではなく、自分の目的に対して必要な環境を並べ、選び取っているのがうかがえる。では、そもそもなぜ彼はスポーツ科学を学ぼうと思ったのか。キャリアの出発点は、自分自身が負った怪我の経験だった。

「僕はもともと日本で理学療法学科に通っていたんです。それは自分が子どものころに怪我しがちで、長いリハビリ期間があって、そのときに自分の身体が変わったという感覚がありました。それで身体のことに興味を持ち始めて、その流れで理学療法学科に進んだんです」

目指したのは、トレーナーやフィジカルコーチとしてパフォーマンスを上げる、そして怪我を予防するという役割だった。

「身体のパフォーマンスを上げるとか、怪我の予防をやりたかった」

ドイツ行きを決めたとき、理学療法で進むか、スポーツ科学を学ぶかで迷いもあったという。

「理学療法って、もともとがリハビリ、怪我した後どうするっていう役割だと思うので。それよりも今選べるのであれば、怪我する前にアプローチできる立場がいいなと思いました。それでスポーツ科学を勉強しようと」

「治す」の前に、「怪我を起こさない」

この視点は、その後の現場での動き方にもつながっていく。

ライプツィヒ大学に通いながら、荒岡は育成アカデミーの現場に入っていった。当時、アカデミーのフィジカルコーチのポストはU-14からしか存在しなかった。しかもその席はカテゴリーで1人しかいない。限られた椅子に、外国人がいきなり割って入るのは難しい。能力や熱意の話以前に、構造的に簡単には入れない壁がある。

特別な採用ルートや、偶然の巡り合わせでチャンスを手にする人もいるかもしれない。だが本人の言葉をたどると、そこにあったのは意志ある「狙い」と「積み上げ」。

募集のない場所に、自分の足で入り込んでいったアクションが、最初の扉を開いた。時間があればグラウンドへ足を運んで、トレーニングを見学し続けていたという。ついにはいろんな縁や出会いがあり、ジュニア責任者だった人から、「最初は見学からだけど、チームについていていいよ、という許可をもらえた」そうだ。

興味深いのは、比較的すぐ現場で関われるようになったという点。

「グループが複数あったりするときは手伝いつつ、最初からけっこうアクティブにかかわらせてはもらってました」

ただ見ているだけではない。必要な場面で手を動かし、関係性を築き、信頼を積み上げていく。現場に居場所を作るとは、こういうことなのだろう。

インターンの形でシーズンを通してU9に関わり、また大学の制度を利用したインターンでU14にも帯同する時期があったりという経験を重ねながら、やがて「お金がもらえるようになって」、そして仕事もフィジカルコーチへとシフトしていった。

ライプツィヒを選んだ理由は、学術と現場の条件が揃っていたから。スポーツ科学を選んだ理由は、怪我の経験から「予防」に惹かれたから。大学で学びながら現場に立ち、できる範囲で役割を増やし、カテゴリーを上げていく。

最初からイメージ通りいったわけではない。募集がないところでもアプローチの手段を見つけ出し、現場で信頼を積み上げて、目的地に近づいていく。この話が示しているのは、キャリアの作り方そのものだ。分かりやすいルートが存在しない世界で、現場に立つためには別の発想が必要になる。

遠回りに見える道が、最短距離になることがある。荒岡のライプツィヒでの歩みは、そのことを静かに証明していた。偶然のように見える出来事の裏側にも、確かな選択と積み上げがあるのだ。（中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano）