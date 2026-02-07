赤ちゃんに添い寝したいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破し、「なんて愛おしいの」「かわいすぎる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『一緒に寝たくて…でも起こしたくもなくて…』赤ちゃんと寝たい犬→ベッドで見せた『優しすぎる行動』】

赤ちゃんと一緒に寝たくて…

TikTokアカウント「konbu___1121」の投稿主さんが紹介したのは、ボストンテリアのこんぶちゃんの日常のワンシーンです。この日、こんぶちゃんは、一緒に暮らす赤ちゃんのそばにやってきました。赤ちゃんはスヤスヤお昼寝中。こんぶちゃんは、赤ちゃんと一緒にお昼寝をしたそうにしていたといいます。

赤ちゃんの足元から、そっとそばに寄っていくこんぶちゃん。足を踏まないよう、ゆっくりゆっくりと身を寄せていきます。一歩進んでは止まり、一歩進んでは止まり…。赤ちゃんと寝たいものの、起こすのはかわいそうで気を遣っていたのだそう。横目で赤ちゃんを確認しながらポジションを取ろうとするこんぶちゃん、その優しさに心が温まります。

起こさないように歩く姿に感嘆

赤ちゃんの隣へと進んだこんぶちゃんでしたが、ベビーゲートの間に挟まれ、思っていたよりスペースが狭かったようです。そこで、赤ちゃんの足元に戻ることに。再び、赤ちゃんに触れないよう細心の注意を払いながら移動したのでした。

無事、赤ちゃんを起こさず足元に戻ったこんぶちゃん。しかし、ここもまたしっくりこなかったようです。再び赤ちゃんの隣へと進み、そっと腰を下ろして丸くなったそう。終始静かに動いたおかげで、赤ちゃんは一度も目を覚まさなかったといいます。

わんこと思えないほどの気遣いに、思わず感嘆してしまう一幕でした♡

この投稿には「すんごいソーッと歩いてるw」「思いやりが伝わってきます」などの温かなコメントが寄せられています。

絡まれてお疲れ気味になることも

とっても優しい性格のこんぶちゃんは、わんこと接するときも思いやりを忘れません。散歩中に出会ったわんこに気に入られたときも、快く誘いに乗っていたといいます。

ところが、わんこのお誘いがいつまでも続くと、さすがのこんぶちゃんもちょっぴり疲れた模様。最後は少し遠慮がちになっていたとか…。

誰に対しても気配りをするこんぶちゃんだからこそ、誰からも愛されるのかもしれませんね。

こんぶちゃんの微笑ましい日常は、TikTokアカウント「konbu___1121」の他の投稿からチェックすることができます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「konbu___1121」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。