6日に開幕した、長崎の冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」。

「媽祖行列(まそぎょうれつ)」の花形、“千里眼” と “順風耳”。

新たに大役を担う2人の若者が、息の合った演武で長崎を盛り上げます。

三つまたの槍「三叉槍」を片手に、あらゆる悪も見逃さない『千里眼』。

長柄の斧を振り回し、どんな悪だくみも聞き逃さない『順風耳』。

寒空の下、午後7時過ぎから始まったのは「媽祖行列」の演者による稽古です。

対になって舞う 梅田鉄之介さんと椿山涼さんは、媽祖の守護神「千里眼」と「順風耳」の役で、今年初めて参加します。

（千里眼 梅田鉄之介さん）

「見たことがあったので、なんとなくイメージはついていたけど、実際やるとなったら大変だと感じている」

（順風耳 椿山涼さん）

「守る人というか戦う人なので、自信満々でしっかりと見せることを心がけたい」

「媽祖行列」は、江戸時代の長崎に入港した中国の貿易船から、航海安全の神「媽祖」を唐寺に運ぶ様子を再現する、長崎ランタンフェスティバルの人気イベント。

見せ場の一つが「千里眼」と「順風耳」の勇ましい演舞です。

ことしは8日と15日の2回行われ、8日の「菩薩揚げ」では、唐人屋敷跡から中央公園までの道のりを練り歩き、途中5か所で演武を披露。

梅田さんと椿山さんは、逆ルートで媽祖像を戻す15日の「菩薩乗せ」を担当します。

本番を間近に控え、会場や周辺地域もランタン飾り付けが進んでいます。

そんな中…

（指導者）

「船を背にして立っている。ここ(の場所)はスタートなので、石畳のラインで並びましょう」

立ち位置や動き方など、細かい調整が行われていました。

新人の2人も、入念にチェックします。

（千里眼 梅田鉄之介さん）

「先に歩くやろ。バッキー(椿山さん)が止まる直前ぐらいに俺が歩き出す。ここで微調整。

構える時に止まりましたよということ。バッキー(椿山さん)にあわせるよ」

（順風耳 椿山涼さん）

「たくさんの人の前で(披露)するのは正直初めての経験なので、頑張っているなと言ってもらえるような所作を見せたいと思ってます」

先輩らの指導のもと、去年10月から週に数回のペースで稽古を重ね、磨きをかけてきた2人。

見せ場のひとつが、“見る” “聞く”。

鋭い眼光で、遠くを覗くのが「千里眼」です。

（千里眼 梅田鉄之介さん）

「出来るだけ後ろと反対側の後ろまで、見るように意識はしている」

「順風耳」は、手を当てて耳を澄まし、音を聞き分けます。

（順風耳 椿山涼さん）

「ポイントは武器がぶれない。話し声だったり物音というか、できるだけ聞き取る意識でやっている」

それぞれの武器を手に襲いくる魔物と戦う場面。

槍で突くシンプルな千里眼に対し、順風耳は斧を大きく振り回します。

（千里眼 梅田鉄之介さん）

「武器を突いたときに、結構 動くんですよ。それをできるだけまっすぐ。終わった後にびしっと止める」

（順風耳 椿山涼さん）

「向かい合うことが多いので、目を見てアイコンタクトして “よし行きましょう” みたいな間というか、始まりは特に相手の目を見てから一歩目を出したり」

2人の息のあった動きから、守り手としての気迫も伝わる “静” と “動” の演武で観客を魅了します。

（千里眼 梅田鉄之介さん）

「県内外から多くのお客さんが来てくれると思うので、いいものを見たなと思ってもらえるような演技ができたらと思っている」

新たな守護神コンビが、媽祖の行く先からあらゆる災いを退け、冬の長崎を盛り上げます。