剛腕スクバルの年俸調停が浮き彫りにした大谷翔平の“格安”さ　古巣番記者が論じた“お買い得過ぎた”偉才「十分に語られてない」

衝撃の契約が決まった。現地時間2月5日、2年連続でアメリカン・リーグのサイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクバル（タイガース）が、年俸調停において今季年俸3200万ドル（約50億2400万円）を勝ち取った。

球団との間に生じていた溝はかくして埋まった。2026年のオフに行使可能なFA権を持つスクバルは、今季年俸を巡る交渉において同調停における史上最高となる3200万ドルの支払いを希望。一方でタイガース側の提示額は1900万ドル（約29億8300万円）。無論、双方合意には至らず、話し合いは年俸調停の場にまで持ち込まれていた。

高額契約自体は2年連続サイ・ヤング賞獲得の実績を鑑みれば必然だった。現在29歳のスクバルは、31試合に先発してリーグトップの防御率2.21をはじめ、241奪三振（同2位）、クオリティスタート21回（同2位タイ）、13勝（同6位タイ）の軒並みハイスタッツを記録。名実ともに球界屈指の投手としての地位を確立していた。

しかし、FAイヤーを前にした高額契約はまさに異例。さらに調停兼を持つ選手の契約額としても、フアン・ソトが24年に結んだ3100万ドル（約48億9800万円）、大谷翔平が23年に締結した3000万ドル（約47億1110万円）を上回る史上最高額となった。