「富の源泉」をあぶり出すシンプルで強力な公式

僕は専業投資家ではない一般の個人投資家が実践するべき最善の投資手法は、バリュー株投資だと思っている。けれど、そもそも「企業のバリュー（価値）」とはなんだろうか？ 大まかにいうと、次の公式で表される。

企業の価値 ＝ 保有資産 ＋ 将来の利益

株価と価値のギャップを生む「投資家の感情」

企業の価値は株価と必ずしもイコールではない。実際の株価は、次の式になる。

株価（企業の価値） ＝ 保有資産 ＋ 将来の利益（＋バイアス）

バイアスというのは、「この企業の株価は絶対に上がるはずだ」とか、逆に「この企業には将来性がない」といった投資家たちの偏見（ノイズ）だ。

雑音を消し去り、冷徹な「審美眼」を持つ

バリュー株投資で成功するには、「企業の価値」を正しく評価する必要がある。そのうえで投資をするときには、バイアスを排除して、企業の価値を考えられるようになることが求められる。

【解説】「感情のズレ」を利益に変えるメカニズム

先ほどの公式にあった「バイアス」は、厄介なノイズのように思えるかもしれません。しかし、私たち個人投資家にとっては、このバイアスこそが利益の源泉になります。

多くの投資家が「この企業はもうダメだ」と悲観的になり、マイナスのバイアスが極端にかかったとき、株価は本来の「企業の価値（保有資産＋将来の利益）」を大きく下回ります。

バリュー株投資の真髄は、このズレを見逃さないことにあります。市場が感情的になって投げ売りしているときに、冷静に計算機を叩き、「本来の価値よりも安く売られている」と判断して購入する。つまり、他人の感情的なミスを、自分の利益に変えることができるのです。

「不確実な未来」より「確かな現在」を重視する

公式にある「将来の利益」を正確に予測するのは、プロでも至難の業です。しかし、「保有資産」はどうでしょうか。企業が今持っている現金、不動産、工場などの資産価値は、財務諸表を見れば比較的はっきりとわかります。

急騰株を狙う投資は「将来の利益（夢）」に賭ける要素が強くなりがちですが、バリュー株投資は「保有資産（現実）」に重きを置きます。「最悪、会社を解散してもこれだけの資産が残る」という裏付けがある銘柄を選ぶことは、あなたの大切な資金を守るための安全装置（セーフティネット）となるのです。

一喜一憂しない「心の防具」を手に入れる

「バイアスを排除する」という姿勢は、精神的な安定にもつながります。株価が下がったとき、多くの人は「損をする！」と恐怖を感じます。しかし、企業の価値（資産と利益）が変わっていないのに株価だけが下がったなら、それは単なる「バーゲンセール」です。

「価値」と「価格」を分けて考えられるようになると、日々のニュースや市場の喧騒に惑わされることがなくなります。この「冷静な審美眼」こそが、忙しい日々を送る個人投資家にとって、長く相場の世界で生き残るための最強の武器になるはずです。

