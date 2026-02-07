韓国の13人組グループ、SEVENTEENのS．COUPS（エスクプス＝30）とMINGYU（28）によるユニット「CxM」が6日、幕張メッセでユニットライブ日本最終公演を開催した。

ヒップホップにたけた2人が、幕張を激しく揺らした。作詞作曲や振り付け、ライブ演出などをメンバー自身で手がけ、「自主製作グループ」と呼ばれるSEVENTEENの中でも、2人はヒップホップに特化したチームに属する。この日は昨年発売の2人のミニアルバム「HYPE VIBES」に収録した「Fiesta」「Worth it」や、未発表曲の「Feel」「Sunrise」（MINGYUのソロ曲）「TOO YOUNG TO DIE」（S．COUPSソロ曲）などを熱唱。ラップやダンスでファンを沸き立たせ、MINGYUは「このライブを創造しながらアルバムを作った」と、会場の盛り上がりに笑みを浮かべた。

アリーナの中心から、2人が力強いエネルギーを放った。この日はアリーナを中央で分断し、客席で挟むようにステージを設置。変則的なステージとなり、MINGYUは「お互い反対側のブロックに負けないようにエネルギーを出してね」とあおり、両サイドから大歓声を浴び続けた。S．COUPSは「皆さんからたくさんの力をもらって、1日1日一生懸命に生きられている」と喜び、「次の曲の作業も早くやらないとね」と、さらなるユニット活動を予告した。【野見山拓樹】