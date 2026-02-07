「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中からおやくそくの一つとして取り上げられている「車道近くでの交通ルール」について取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

Photo: Adobe Stock

横断歩道は危険と隣り合わせ

いまだに思い出しても、ひやっとする出来事がある。それは、小学校からの帰り道のことだ。

いつも通り、小学校の正門の前の横断歩道を渡ろうとしたところ、道路の向こうに仲良しの友達が待っていた。うれしくなって急いで向かおうとした、その瞬間だった。

横断歩道に、車がすっと入り込んできたのだ。

「え？」と思ったときには、もう目の前。

ブレーキの音がして、車はぎりぎりで止まった。

ほんの一歩、前に出ていたら。そう思うと、体が一気に冷たくなる。

「車道」で自分を守る方法を知ろう

子どもたちの通学路は、車がよく通るところもあるだろう。車道付近を通るときは、細心の注意を払わなくてはいけない。小学校入学前後に身につけておきたい93のおやくそくを紹介した『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』では、「くるまがはしるどうろにきをつけよう」という項目がある。

・どうろの むこうに しっている ひとが いても とびださない。

・ボールを おとしても ぜったいに どうろには はいらない。

・とまっている くるまは きゅうに うごくから ちかづかない。

・とまっている くるまの あいだを とおらない。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.75） （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.75）

「道路に飛び出さない」「走っている車に近づかない」というのはもちろんだが、「止まっている車」にも注意が必要である。

さらに、保護者向けにはこのように解説されている。

「角地にある横断歩道で信号待ちをするときは、角を曲がりそこねた車が侵入してくるおそれがあるので、絶対に道路ぎわに立たないよう指導してください。」

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.75）

事故は、「知らなかったから」起きるのではない。多くは、「わかっているつもり」で確認を省いてしまったときに起きるものである。

「横断歩道では車が来ていないか必ず確認してね」「車が止まっていたとしても、近づかないでね」このような声かけが事故を防ぐことにつながるだろう。