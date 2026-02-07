俳優としてさまざまな作品で活躍する酒井若菜さん。順風満帆に見えるキャリアの裏には、10代で橋本病やシェーグレン症候群などの膠原病、30代でリウマチなど病気との闘いがありました。日々の痛みや葛藤とどう向き合い、気持ちに折り合いをつけてきたのか──酒井さん自身の言葉で、リアルな心境を伺いました。

【写真】「45歳とは思えない」デコルテの美しさに目を奪われる酒井さんの近影 ほか（4枚目/全9枚）

19歳で医師から「普通の人より寿命が20年短い」と

── 酒井さんは10代から45歳になった今に至るまで、数々の病気と闘ってきたそうですね。2年前に始めたYouTubeのトーク配信でも、これまでかかった病気についてオープンに話しています。

昨年、芸歴30年を迎えた酒井若菜さん

酒井さん：そうですね。昨年は昨年で体調を崩すことも多かったので、ずっと自分の体調と向き合ってきた実感はあります。

── 19歳で2つの疾患がわかったときは、どう感じましたか。

酒井さん：橋本病とシェーグレン症候群はどちらも慢性的な自己免疫疾患ですが、診断時に医師から「普通の人より寿命が20年短い」と言われたんです。そのときの私は19歳。20年生きたことがなかった私にとって、自分の人生を超える「20年」という時間はとても長く感じたんです。「背負うには重すぎる、怖い」と思いました。今の私には過去20年は2週間くらいの感覚ですし、そもそも現代の医療では、寿命への影響はそこまでないと言われています。

── 今も治療を継続しているのですか？

酒井さん：シェーグレン症候群と橋本病は定期健診だけで、リウマチだけ投薬しています。

「痛む場所が変わっていく」リウマチの症状

── リウマチはどのような症状があるのでしょうか。

酒井さん：リウマチの痛みは流動性なので、数時間、数日ごとに痛む場所が変わるのが特徴なんです。私の場合は初期症状が強かったので、当時は肩や腕など上半身が痛い日は、重い荷物を持つと激痛が走ったり、足首など下半身が痛い日は歩けないこともありました。

ただ、診断から10年以上経ち、今は痛みのピークは過ぎています。治療を始めたばかりのころは、副作用で肝臓の数値が悪くなって入院寸前になったり、痛みで身動きが取れないほどの時期もありましたので…仕事どころか「どうやって生きていけばいいのか」と絶望したこともありました。

── そうだったんですね…。でも仕事上「人前では元気な姿を見せなければ」という葛藤もあったのでは。

酒井さん：もちろんそうですね。いちばん症状が深刻だった時期は、仕事が終わって玄関のドアを閉めた瞬間、むせび泣く日々でした。でも、普段の私はヘラヘラしてるので、現場でもわりと大丈夫だと思われがちで。だから今も、家でお風呂に入りながら「うぇ～ん、今日は痛かったよぉ…」と泣く日はありますね。

「免疫アップ」と聞くと心がズキっと

── つねに体調の変動がある日常のなか、健康をキープするために気をつけていることはありますか？

酒井さん：世間ではよく「健康のために免疫力を上げよう」って言いますよね。でも私は、そういう言葉を聞くと、反射的に心がズキっとしてしまう。というのも、自己免疫疾患は体の防御機能がうまく働かない病気で、私は免疫を抑える薬を飲んでいるので。健康＝免疫アップという価値観に自分が当てはまらないわけです。もちろん、いちいち目くじらを立てたり傷ついたりはしません。むしろ、自分だけの正解がある場合もあるから、視野が広がったという利点もあるんです。

── 世間一般でよしとされる状態とは真逆のほうが、酒井さんにとってはベターなんですね。

2024年3月、YouTubeで2つの自己免疫疾患について詳細を明かした酒井さん

酒井さん：ときにはそうなんです。だから、卑屈になろうと思えばいくらでもなれます。だからこそ、ポジティブなほうの考えも育てなければなりません。

── とらえ方が徐々に変化していったんですね。

酒井さん：そもそも、子どものころから、多数決で勝ったことがないんです。いつも「もれて」しまっていました。だから私が書く文章は常に、世の中の母集団に入れなかった人や平均値に届かない人たちに向けて発信しているんです。

20代で約1年間、俳優業を休業しているのですが、復帰後は仕事に恵まれず、演技以外の表現、特に文章で表現することに力を入れ始めました。だから、文章やトークを通して私の経験を届けられるんじゃないか、私にはそうする義務があるんじゃないか、と感じています。

── そんな状況のなか、体調をこれ以上悪化させないために、気をつけていることはありますか。

酒井さん：ひとりで過ごす時間をつくっています。リウマチは過度なストレスで悪化する人も多いのですが、私は人と会うと気疲れしちゃうんです。誰にも会わず、自分の声をちゃんと聞きとってあげられるような時間を意識的につくるようにしていますね。

数々の病気と向き合いながら、地道にキャリアを積み重ねてきた酒井さん。美容フリークとしても知られています。SNSの言葉に心を揺らした時期もありましたが、そんな経験を経てたどり着いたのが「今の年齢を隠さず、そのまま出していく」というスタンスなのだそうです。

取材・文：前島環夏 写真：酒井若菜