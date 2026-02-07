◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

団体戦の女子ショートプログラム（ＳＰ）で、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高の７８・８８点をマークした。Ｘ（旧ツイッター）では、ファンによる異色のゲン担ぎ「＃カオリのスコーンは引き受けた」のハッシュタグをつけた投稿が殺到。テレビの前で「スコーン」をもぐもぐするワケは…。

坂本の演技前。「スコーン」の投稿が殺到した。「スコーンも食べたし、かおちゃんは大丈夫！ガンバ！」「スコーン２個食べた」「よ〜し夕飯前だけどスコーン食べるぞ！かおちゃんノーミス祈願！！！」「速攻スコーン焼いた！かおちゃん、応援してるからね！！！」。アフタヌーンティーに代表される焼き菓子「スコーン」から、湖池屋が販売するスナック菓子「スコーン」まで様々だ。

一体、どういうことなのか。坂本がジャンプの転倒を「スコーン」と呼んだことから、ファンが試合中にスコーンを食べることでジャンプの転倒回避を祈る（スコーンを引き受ける）という、ちょっと面白い応援スタイルが定着している。事の発端は２０２２年の北京五輪。公式練習でショートプログラム「グラディエーター」の曲かけの途中のターンで転倒し「気づいたらスコーン。天井見えてた。ハハハ」と笑い飛ばす…という一幕があった。

坂本のファンは、ミスのない演技をしてほしいという願いを込めて、スコーンの写真とともに投稿して応援するようになったという。２０２４年のＮＨＫ杯の会場では“本人公認”の「カオリのスコーン」が販売されている。

スナック菓子「スコーン」を販売する湖池屋も把握しているようで、６日の試合前に企業の公式Ｘで「どうやら湖池屋スコーンが『願掛け』に使われているんだとか...」「湖池屋も今日からスコーンをたくさん食べて応援したいと思います」と反応していた。