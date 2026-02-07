この絵文字が表すミュージカル作品は？超有名な劇中歌がたくさんあります♡
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すミュージカルは？
意外と難しいこのクイズ。
「🎶🏔️👨👩👧👦💃🌼」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？
ヒントは、超有名な劇中歌がいくつもある作品ですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「サウンド・オブ・ミュージック」でした！
音楽や山（アルプス山脈）、家族を表す絵文字などから、ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」であることがわかります。
「サウンド・オブ・ミュージック」は、第2次世界大戦直前のオーストリアを舞台にした、実話に基づく名作ミュージカルです。
1959年のブロードウェイ初演以来、映画版（1965年）を含め、「ドレミの歌」や「エーデルワイス」など数々の名曲とともに世界中で愛されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部