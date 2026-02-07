◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 開会式(大会1日目/現地6日)

ミラノにあるジュゼッペ・メアッツァ競技場で現地時間6日に行われた、ミラノ・コルティナオリンピックの開会式。ステージ上空に3つの巨大絵の具が登場し、「アルモニア(調和)」をコンセプトにしたカラフルな演出でステージが彩られました。

センターステージ上空には、3つの巨大絵の具が登場。青、赤、黄という3色の絵の具がステージ上に垂らされます。この3色は美術における三原色であり、他のどんな色を合わせても作れない一方で、この3色を合わせれば様々な色を作ることができるといいます。

ステージ中央で指揮者が合図をすると、イタリアの歴史や文化を表現するカラフルな衣装に身を包んだ約300人のパフォーマーが登場。文学、古代ローマ建築、額縁、コーヒーメーカー、ファッション、音楽など、イタリアで生まれたすべての文化が三原色から発生する様々な色の衣装で表現されました。

開会式は、美術、音楽、文学などが調和した、壮大で華やかなイタリアらしいステージ。まさに「芸術の祭典」のような演出で彩られています。