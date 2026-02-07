20キロ減量・Matt、“全身ユニクロ”スタイルに反響「うわぁー何頭身」「リアルマネキン」
タレントのMatt（31）が7日までに自身のインスタグラムを更新。全身をユニクロでまとめたコーディネートを披露した。
【写真】“絶叫”『モニタリング』Matt＆小山慶一郎＆河合郁人のオフショット
「大好きなUNIQLOさんとtheoryさんの2026 s/s展示会へ もちろん全身ユニクロでいきました」と報告したMatt。「プライベートではもちろん衣装としても着させて頂いてるので新作見れてとても嬉しかった」と喜んだ。
グレーのジャケットとパンツでセットアップ風に着こなし、黒のインナーでまとめた全身ユニクロコーデを披露した。
Mattは昨年11月のイベントで16キロの減量に成功したことを明かしていた。また、通販番組などを手掛ける麻布ストアの公式インスタグラムでは、「全部で20キロ」の減量に成功したことを語っている。
Mattの投稿に「うわぁー何頭身」「リアルマネキンMattくんだぁ」などのコメントが寄せられた。
