“奇跡のグラマラス”山岡雅弥、天性の美BODY披露 “一夜”を表現「妹のように思ってたのに…」
俳優でグラビアアイドルの山岡雅弥による『SPA!デジタル写真集 山岡雅弥「妹のように思ってたのに…」』が発売され、これを記念して誌面カットが公開された。
【写真】バーで飲み明かし…まさかの秘密を打ち明ける山岡雅弥
2004年生まれ、福岡県出身の山岡は、レスリングで全国中学選抜選手権大会ベスト8に入った実績を持ち、2021年にはミスヤングマガジン賞を受賞。アスリート仕込みの身体能力とグラビアで見せる柔らかな表情のギャップで注目を集めてきた。
本作は、妹のように思っていた後輩と仕事終わりにBARで一杯交わすところから始まる物語仕立て。何気ない時間の中で、彼女が思いもよらない秘密を打ち明けるという、緊張感と高揚感が交錯する展開をグラビアで表現している。
公開されたカットでは、BARで飲み明かし、酔いつぶれていく後輩の姿や、着ていたニットを脱ぎ捨てる瞬間などを収録。これまで意識しないようにしていた女性としての一面から、目を逸らせなくなる心情が描かれている。読者自身も覚悟を求められるような、感情が一気に高まるシーンが印象的だ。
さらに、入浴シーンも収められており、天性の大胆さを感じさせるIカップボディが存分に発揮されている。力強さとしなやかさを併せ持つその姿は、レスリング経験者ならではの説得力も漂わせる。
フォール負けを思わせるほどの圧倒的存在感と、物語性のある構成が融合した本作。山岡雅弥の新たな魅力に触れられる一冊として、強い印象を残すデジタル写真集となっている。
