MISAMO、USJに初登場！ 一夜限りのスペシャル・イベントで新曲「Confetti」世界初披露
TWICEの3人組ユニットMISAMOが、2月6日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャル・イベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」で本パークに初登場。トークショー＆ミニライブを行い、2月4日（水）にリリースしたばかりの新作アルバム『PLAY』から新曲「Confetti」を世界初披露した。
【写真】MISAMOが降臨したユニバーサル・スタジオ・ジャパンの様子 パークが一気にファビュラスに（5枚）
■MOMO、年パスユーザーだった！
おトクな学生限定チケットや、学生に人気のアーティストのスペシャルライブなど、さまざまなプログラムで学生の“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン「ユニ春」を4月5日（日）まで開催中のユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
今回開催された「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」は、その一環として、欧米の卒業シーズンのダンスパーティ“プロムナード”をテーマに開催された。
2月6日（金）の18時頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、本イベントがスタート。MISAMOの三人は、ダンスパーティの華やかな雰囲気そのままに、真っ白な衣装で登場し、ゲストの大声援に応えながら、笑顔で手を振って楽しそうにレッドカーペットを進んだ。
トークショーでは、パークでの忘れられない思い出について「私は、小さいころから年パスを買って、家族で毎年いっぱい来ていたので、すごい思い出の場所ですね」（MOMO）、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、お友達と来た思い出もありますし、家族と来た思い出もたくさんあるんです。初めてハリー・ポッターのエリアに行ったときの感動が忘れられないです」（MINA）とコメント。
ミニライブでは、最新アルバム『PLAY』から新曲「Confetti」を、世界で初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージで披露。世界初パフォーマンスという特別な瞬間を体験したゲストは、MISAMOの圧巻のステージに超興奮していた。
さらに、エルモやスヌーピー、ハローキティなどパークの仲間たちと一緒にパフォーマンスした大ヒット曲「NEW LOOK」を含むスペシャルなミニライブに、ゲストは一緒にダンスを楽しんだり大歓声を上げたりと超熱狂して大盛り上がり。
ライブ後には、学生へのメッセージとして、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いつ来ても全力で楽しめる場所！ ぜひ大切な人と来て、これからも楽しい思い出をどんどん作ってくださったらいいなと思います」（MINA）、「皆さん、色々な事があると思います。パークに来たら、私も昔から日常を忘れちゃうくらいすっごく楽しい気持ちになるので、皆さんも今日の夜がそんな思い出に残る夜になるといいなと思ってます！」（SANA）、「パークでしか作れない思い出があるので、ぜひお友だちやご家族といっぱい来て、大切な一日を作ってくれたら嬉しいです。そして、私たちと一緒に過ごした今日という日も特別な思い出になったらいいなと思います。ありがとうございます！」（MOMO）と、メンバーそれぞれが、温かいメッセージで学生を応援した。
最後に、MISAMOとゲストが全員で記念撮影を行い、“一生忘れられない”春の夜の思い出を作った。
以下、コメント全文。
【MISAMO トークショー＆ミニライブのコメント】
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには、どんな思い出がありますか？
MOMO「私は、小さいころから年パスを買って、家族で毎年いっぱい来ていたので、すごい思い出の場所ですね。今日はハリー・ポッターのライドと、くるくる回るヤツ（スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜）に乗ったんですけど、刺激的ですごく楽しかったですね」
MINA「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、お友達と来た思い出もありますし、家族と来た思い出もたくさんあるんです。初めてハリー・ポッターのエリアに行ったときの感動が忘れられないです」（MINA）
■学生の皆さんに、パークでどんな思い出をつくってほしいですか？
MOMO「私も学生の頃とか本当によく来てて！ パークに来たら、その一日が大きな思い出になるので、みんなでカチューシャとか可愛いグッズとかをつけて、楽しい思い出をたくさん作ってほしいなって思います」
「お友達と来た時に、たくさん写真を撮ってもらってすごく思い出に残っています。パークにはたくさんのフォトスポットがあるので、素敵な写真を残しながら、思い出を作ってくれたらいいなと思います」（MINA）
SANA「今日、ザ・フライング・ダイナソーに乗りました。本当にすごい気持ちよかったですね！ 皆さんも、パークでたくさん遊んで、満喫して来てくれているんだろうなと思います。私たち MISAMO がこのステージで、今日、『Confetti』を初披露させていただくので、皆さんにとっても、今日がとてもすごく思い出に残るそんな一日になったらいいなって思います」
■新作アルバム『PLAY』、新曲「Confetti」について教えてください。
MINA「今回の曲はすごくユニバーサル・スタジオ・ジャパンとピッタリだなと思っています。私たちもこうやって披露させていただくことができて嬉しいです。『ユニ春』のコンセプトでもある“超元気”を皆さんにお届けできるように頑張ります」
SANA「ミュージックビデオの撮影をしている日に、白い衣装を着ているシーンを撮っている時に、“ぜひ USJ でステージができたら最高だね”ってお話を私たちでして、事務所の方にお話ししたところ、今日こうやってステージに立たせていただくことが決まったので、本当に私たちとしても印象深いです」
MOMO「これまでのMISAMOの曲はちょっと大人っぽかったりとか、雰囲気のある曲があったんですけど、今回の『Confetti』は明るい感じで、皆さんを元気づけられる曲になっているので、パークにピッタリな曲だなって思います。今回が初披露なので、皆さんに楽しんでもらえたらいいなと思います」
TM ＆（C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
