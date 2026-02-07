「なんか不思議なリーグだな」相馬勇紀が開幕戦でそう実感した理由は？ 総力戦必至「一生試合してるみたいな。結構きついっすよ(笑)」
２月６日にJ１百年構想リーグが開幕。EASTの第１節では、FC町田ゼルビアが横浜F・マリノスと敵地で対戦し、３−２で白星発進した。
今大会はリーグ戦としては非常に珍しく「引き分けなし」のルールが適用されているなか、横浜FMの猛反撃に遭った町田は、PK戦に持ち込まれる可能性があった。しかし、粘り強い守備で決して同点弾を与えず、90分間で決着をつけた。
見事なFKでチーム３点目を挙げた相馬勇紀は、「もし同点でPK戦まで行くと精神的にもだいぶ疲労が溜まる。リーグなのに『あっ、もう１点入ったらPKか』って思う瞬間もあって、なんか不思議なリーグだなと思います」と実感を伝えた。
町田はアジア・チャンピオンズエリートも並行して戦っており、週２試合ペースの過密日程が続く。北中米ワールドカップ出場を目指す28歳はこの点にも触れ、「開幕から５連戦なんてシーズンないし、進んだら一生試合してるみたいな。結構きついっすよ（笑）。ありがたいですけど。本当に今年はチームの総力戦になる」と力を込めた。
秋春制移行を前に半年の短期決戦で行なわれる、かつてない特別なリーグが始まった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】急遽出場GKとの駆け引きを制した相馬の華麗なFK弾
