2月2日、お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀が自身のSNSで誕生日を迎えたことを報告し、友人から贈られた華やかなプレゼントが話題となった。

投稿では、多くの祝福メッセージへの感謝とともに、100本もの薔薇を受け取ったことを明かし、「本当に結婚したんかと思った」と率直な驚きをつづっている。

写真には、大きな薔薇の花束を手にした笑顔の稲田の姿が収められ、その華やかさにファンも思わず反応。投稿を見た人の中には、最初は結婚報告だと勘違いしたという声もあり、コメント欄は祝福とユーモアにあふれた空気に包まれた。

誕生日当日は、親しい友人たちから食事をごちそうになったり、芸人仲間とともにアフタヌーンティーを楽しんだりと、充実した時間を過ごした様子も紹介されている。少しおしゃれをして出かけたというエピソードからは、特別な一日を心から楽しんでいる様子が伝わってくる。

ファンからは「きれいでかわいい」「見ているだけで幸せになる」「おめでたい気持ちになった」といった声が続々と寄せられた。華やかな花束と温かな人間関係に囲まれた投稿は、多くの人に明るい気持ちを届けるものとなり、稲田の人柄と周囲からの愛情を改めて印象づけている。

参考：https://www.instagram.com/p/DULIqiDEm91/