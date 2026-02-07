NY株式6日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均　　　50115.67（+1206.95　+2.47%）
S＆P500　　　　6932.30（+133.90　+1.97%）
ナスダック　　　23031.21（+490.62　+2.18%）
CME日経平均先物　56570（大証終比：+2160　+3.82%）

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも急反発。ダウ平均は初の５万ドル台に上昇。特段の好材料が出たわけではないが、本日は値ごろ感からの押し目買いが活発化した。

　前日引け後に決算を発表したアマゾン＜AMZN＞は下落しているものの、本日は全体への影響は広がっていない。他のＩＴ・ハイテク株への押し目買いがアマゾンの影響を相殺した。ビットコインが前日の急落から反発したことも一服感を与えたようだ。

　決算月が違うエヌビディア＜NVDA＞を除くと、マグニフィセント７の１０－１２月期決算は発表を終えた。市場が懸念していた巨額のＡＩ投資の正当性を裏付けることはでえきていないが、足元の数字は好調で、信用失墜まではない。そのような中、本日はイベント通過でひとまず買い戻そうという動きが出ていたのかもしれない。ただ、持続性については今後の展開次第ではある。

　ストラテジストは「ＡＩを巡るセンチメントの見直しは、ＡＩの設備投資サイクルの中心にいるＩＴ大手のファンダメンタルズに対する前向きな見方を大きく変えるものではない。バリュエーションは依然魅力的で、ＡＩ主導のストーリーから市場が一時的に距離を置いても、収益力は底堅いとみている」と述べていた。

　アマゾン＜AMZN＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、第１四半期の営業利益の見通しが予想を大きく下回ったほか、市場が注目している通期の設備投資計画は約２０００億ドルを見込み、予想を大きく上回ったことが嫌気されている模様。ＡＩ関連投資への懐疑的な見方の払拭には力不足との受け止めのようだ。

　化粧品のコティ＜COTY＞が決算を受け大幅安。第３四半期のガイダンスを嫌気。ＥＢＩＴＤＡの見通しが予想の半分程度を見込んでいる。

　医療向けプラットフォームのドキシミティ＜DOCS＞が決算を受け大幅安。ガイダンスが予想を下回り、失望感を強めている模様。

　発電ソリューションのブルーム・エナジー＜BE＞が決算を受け上昇。予想を上回る通期の売上高見通しを示した。

　遺伝子解析のイルミナ＜ILMN＞が決算を受け大幅安。好決算ではあったものの、アナリストは２７年の見通しにおける慎重姿勢と、ロシュの新しい遺伝子解析プラットフォームとの競争に焦点が移っている点を指摘していた。

　全面高の中、住宅建設株は軟調。トランプ政権が住宅建設業者に対する反トラスト法調査開始を検討と伝わった。

　バイオジェン＜BIIB＞が決算を受け上昇。多発性硬化症（ＭＳ）事業の売上縮小による影響を大規模なコスト削減で和らげていることを示唆した。好決算も公表していた。

ステランティス＜STLA＞　7.28（-2.26　-23.69%）
ロブロックス＜RBLX＞　66.42（+5.85　+9.66%）
ドキシミティ＜DOCS＞　27.73（-5.59　-16.78%）
コティ＜COTY＞　2.66（-0.49　-15.56%）
ブルーム・エナジー＜BE＞　143.03（+6.43　+4.71%）
バイオジェン＜BIIB＞　201.18（+15.82　+8.53%）
レディット＜RDDT＞　139.83（-11.22　-7.43%）
イルミナ＜ILMN＞　119.72（-13.89　-10.40%）
ビル＜BILL＞　48.94（+13.26　+37.16%）
ＫＢホーム＜KBH＞　60.94（-0.67　-1.09%）
レナー＜LEN＞　114.02（-1.35　-1.17%）
ＤＲホートン＜DHI＞　156.27（-1.86　-1.18%）

アップル＜AAPL＞　278.12（+2.21　+0.80%）
マイクロソフト＜MSFT＞　401.14（+7.47　+1.90%）
アマゾン＜AMZN＞　210.32（-12.37　-5.55%）
アルファベットC＜GOOG＞　323.10（-8.23　-2.48%）
アルファベットA＜GOOGL＞　322.86（-8.39　-2.53%）
テスラ＜TSLA＞　411.11（+13.90　+3.50%）
メタ＜META＞　661.46（-8.75　-1.31%）
エヌビディア＜NVDA＞　185.41（+13.53　+7.87%）
ＡＭＤ＜AMD＞　208.44（+15.94　+8.28%）
イーライリリー＜LLY＞　1058.18（+37.34　+3.66%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美