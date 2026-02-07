米１０年債利回り上昇 市場は急反転で利回りも上昇＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）
米2年債 3.496（+0.045）
米10年債 4.204（+0.024）
米30年債 4.852（+0.011）
期待インフレ率 2.328（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。きょうの市場は急反転しており、米株やビットコインが急反発したことで、利回りも上昇した。この日発表のミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったこともフォローとなった。
２－１０年債の利回り格差は+７３（前営業日：+７２）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
