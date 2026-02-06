アワー レガシーが伊勢丹新宿店でポップアップ開催　2026年春夏アイテムを用意

「アワー レガシー（OUR LEGACY）」が、伊勢丹新宿店にポップアップスペースをオープンする。期間は2月18日から3月3日まで。

ポップアップでは、2026年春夏コレクション「B-Sides」のアイテムをラインナップ。メンズアイテムからウィメンズアイテム、シューズ、アクセサリーまでフルラインナップを用意する。

またポップアップスペースのオープンを記念して、同ブランドのアーカイヴから2016年春夏、2020年秋冬、2022年春夏、2024年春夏それぞれのコレクションを代表するグラフィックを復刻プリントしたTシャツを限定発売。ドールの写真を使用したものや、ドクロマークをあしらったデザインなど4種類を揃える。価格は各4万8400円。

スペースのスペースのアートディレクションは、クリストファー・ニイン（Christopher Nying）と世界中の OUR LEGACY の店舗設計を担う建築事務所「プロファン（Profan）」が共同で担当。スパイグラス（半透過鏡）やスチールを用い、ブランドの本質を研ぎ澄まされた空間へと昇華させたという。また、伊勢丹新宿店のウィンドウディスプレイには、復刻した限定Tシャツと、2026年春夏コレクションを織り交ぜた特別なインスタレーションを展示する。

◾️OUR LEGACY POP-UP SPACE AT ISETAN SHINJUKU

開催期間：2026年2月18日（水）〜3月3日（火）

会場：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 ザ・ステージ

所在地：東京都新宿区新宿3丁目14-1

営業時間：10:00〜20:00