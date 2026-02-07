»Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤È¥¢¥ê¥¢(¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«)¤Î¶Ã¤¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª»Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÍÕ ¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè5ÏÃ
¤¤ç¤¦2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè5ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
Âè5ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¡×¡£º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡½¡½¡£Îø¤â»Å»ö¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È·èÃÇ¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
º£²ó¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÎø¿Í¤Èµ¤¤Ï¹ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÈÎø¡É¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤¬¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¡£º£¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ëÉÔ°Â¤È¡¢¼êÊü¤¹ÉÝ¤µ¡½¡½20Âå½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÂ¤¤¤¬¡¢°ìÍÕ¼«¿È¤Î¶»¤Ë¤âÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£
»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¤Î¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤ë·è¿´¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Îø¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤ì¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£»Å»ö¤ÎÁªÂò¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÍÕ¤¬Áª¤Ó¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅú¤¨¤È¤Ï¡½¡½¡£
Âè5ÏÃ¤Ç»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¼¨¤¹¡ÈÆ°Êª¤ÎÎø¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢À¸³¶Æ±¤¸¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÅº¤¤¿ë¤²¤ë¡¢¤ï¤º¤«3¡ó¤ÎÓ®ÆýÎà¡½¡½¥ª¥ª¥«¥ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ê¤È¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤Î²áµî¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡¢»Ê¤Ë¶á¤Å¤¯Ææ¤Î½÷¡ÊÁð´¢Ì±Âå¡Ë¤ÎÀµÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µ´¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëÁÇ´é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡½¡½¡£
Âè5ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°ìÍÕ¤¬»Ê¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
º£¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È°ìÅÙ¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤³¤½ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Âè5ÏÃ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
