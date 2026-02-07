カーリング女子で１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルチーム、ロコ・ソラーレの藤沢五月（３４）が６日、ＮＨＫ「ミラノ・コルティナオリンピック」のアイスホッケー女子中継のスタジオゲストに登場。元スマイルジャパンの“氷上のスナイパー”久保英恵さんとともにゲスト出演した。

薄紫のトップスに白のパンツスタイルの衣装で競技の時とは違う柔らかな雰囲気で、スタジオではＧＫの動きに注目していたことなどを明かし「私もスキップで試合中はスイープをしない。動きがない中での試合中でのオンオフ、ここぞという時の集中力が求められるのがポジション柄、似ているのかなと勝手に見ていました」と話した。競技で使うスティックを紹介し、実際に手にした藤沢は「軽ーい。すごーい」と声を上げ、「カーリングのブラシよりすごく長いんですけど、カーリングのブラシよりすごく軽い感じがします」と語った。

ＳＮＳなどでは「藤沢五月めっちゃかわいいな。下手なアイドルより全然かわいいやないか。びっくりするで、マジで」、「別人になってる」、「藤沢五月さんの可愛さを再認識してる」、「髪型が違うと印象がだいぶ変わる」、「試合のときと雰囲気が全然違ってビックリ」、「あ、さっちゃんや〜」、「めっちゃ綺麗になってない！？」との声があがり、２３年にボディメイクに挑戦したことも話題となっただけに「ボディビルやっているとは信じがたい」、「ムキムキやったのは夢やんな？」と驚きの声が上がっていた。