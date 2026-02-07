SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、ドレッシーな休日コーデに反響
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が6日にInstagramを更新し、休日のショットを公開している。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。昨年は初となる写真集も発表している。
そんな園田はこの日、「#afternoonteatime」「#素敵オフ」といったハッシュタグとともに高層階でアフタヌーンティーを楽しんでいる模様を公開している。
普段はテニスプレイヤーらしくアクティブでスポーティーな服装が多い園田だが、休日のドレッシーな服装には「美しい女神」「どんどんお綺麗になられて行く」「いやいや！反則です」といった反響が寄せられている。
■園田彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の28歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）
