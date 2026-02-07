森七菜＆岡山天音、『ひらやすみ』コンビが再会 吉岡里帆「嬉しい2ショットだ」
女優の森七菜が6日、インスタグラムを更新。岡山天音との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】夜ドラ『ひらやすみ』岡山天音、森七菜、吉岡里帆らがクランクアップ
1年間を通じて活躍の著しい将来有望な俳優や、業績の優れた個人・グループ作品に贈られる「2026年 エランドール賞」の授賞式が4日、都内で開催された。岡山は同賞を受賞し、森はドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）で共演した縁から、授賞式に駆け付けて祝福した。
森は投稿で「エランドール賞、岡山天音さんの受賞のお祝いに行ってきました」と報告し、「撮影中助けてもらってばっかりだったから、さすがに大役すぎて緊張したんだけど、お祝いさせてもらえて嬉しすぎたなー」と心境をつづっている。
この投稿に対し、同じくドラマ『ひらやすみ』で共演していた吉岡里帆が「嬉しい2ショットだ おめでとうございま〜す」とコメントし、祝福の言葉を寄せた。
ほかにもファンから、「久々のツーショット」「お二人ともいい笑顔で素敵なツーショット」「おふたりとも本当に素敵です」といった声が集まっている。
引用：「森七菜」インスタグラム（＠mori.chan.7）
