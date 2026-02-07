ミラノ・コルティナ五輪が開幕

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。日の丸の小旗だけでなく、開催地イタリアの小旗も持って行進する日本人選手もいた。

サンシーロではスピードスケート男子の森重航、リビーニョではスノーボード女子の冨田せなが旗手を務めた。

イタリア語のつづりでは日本は「GIAPPONE」となり、34番目の入場。日の丸だけでなくイタリア国旗の小旗を持っている選手もおり、Xでは様々な声が上がった。

「日本選手団って偉いなあ、日本国旗と一緒にイタリア国旗も振るんだ」

「日本の選手団だけは日本の国旗とイタリアの国旗を両方振りながら入場してる 日本らしくて誇りに思う」

「イタリア国旗持って入場するのが日本 流石よ」

「日本がイタリア国旗も振って入場するとこ日本人の心意気が出てるよな」

今大会は異例の広域開催で、競技会場はミラノ、コルティナダンペッツォ、バルテリーナ、バルディフィエメの4つのエリアに分散。聖火台は、ミラノ中心部の「平和の門」とコルティナダンペッツォの「ディボーナ広場」に設置する。



（THE ANSWER編集部）