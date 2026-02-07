『DREAM STAGE』“吾妻”中村倫也、顎クイ→指トントンにネット悶絶「バカメロい」「ニマニマしちゃう」
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第4話が6日に放送され、吾妻（中村）から元恋人のナム社長（ハ・ヨンス）への“顎クイ”が描かれると、ネット上には「えぐ…」「バカメロい」「ホントズルい！ニマニマしちゃう」などの反響が集まった。
【写真】吾妻（中村倫也）の“顎クイ”
ある日、ボーイズグループを集めたバラエティ番組の収録が行われNAZEのメンバーも参加。ナム社長はそこでTORINNERプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）と遭遇し大ゲンカ。ジスの挑発に乗り“2週間後のSNSフォロワー数対決で負けたら、勝った方の望みをなんでも1つ聞く”と約束してしまう。
今さら“解散しろって言われたらどうしよう？”と絶望するナム社長に呆れる吾妻。すると日本芸能界の女帝と恐れられる吉良富子（戸田恵子）から、ナム社長に電話がかかってくる。富子はTORINNERに敵意を持っているようでナム社長に“一緒に戦いましょう”と持ちかけてきたのだ。
ナム社長が富子の提案を受け入れたことで事態が急変。ナム社長が富子に語ったTORINNERの話はゴシップ記事として報道され、TORINNERメンバーをターゲットにしたフェイクニュースや悪質な切り取り記事が次々と世に放たれる。
TORINNERの人気が急落していくことに罪悪感をおぼえるナム社長。彼女はある日、富子から呼び出されてゴシップ記事の新たなネタを催促される。さらに“裏切ったらNAZEもめちゃくちゃにする”と脅される羽目に。そんな中、NAZEメンバーからは、窮地に陥ったTORINNERをサポートしたいという声が上がる。
メンバーの真剣な思いを聞いた吾妻はナム社長の元へ。「こんなつもりじゃなかったのに…」と後悔を口にし「どうしたらいいのか…」と目に涙を浮かべるナム社長。一方、吾妻は励ましの言葉をかけつつ、うつむく彼女の顎に指を添えて顔を上げさせる。そして吾妻は指で彼女の顎を優しくトントンと叩きながら「で…どうする？」と声をかけるのだった。
吾妻が元恋人のナム社長を相手に“顎クイ”からの“指トントン”を披露すると、ネット上には「顎クイして顎を指でトントンってすんのえぐ…」「顎クイよりもその後の指トントンにやられたわ〜!!」「既存の顎クイを超えてくるよね」「トントンバカメロい」「吾妻P！なんなの！ホントズルい！ニマニマしちゃう」といった声が相次いでいた。
