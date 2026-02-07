音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（４５）が、妻で元乃木坂４６・女優の北野日奈子（２９）との２ショットを披露した。

７日までにインスタグラムを更新し「即成院に今年もご挨拶に行ってきました 相変わらず『今年はじめて』会う人、行く場所では、『結婚おめでとう、ほんとにクレイくんよかったね。笑』とお祝いされながら、いじられる毎日です笑」とうれしい日常を報告。

「気にかけてくれて嬉しい限り、今年も一年笑顔で過ごせますように」とつづり、北野と笑顔のショットをアップ。コメント欄には北野が「また来年もですね」と書き込み、仲の良さをうかがわせた。

北野は２０１３年に乃木坂４６の２期生オーディションに合格。翌１４年にグループ８枚目のシングル「気づいたら片想い」で正規メンバーに昇格した。２２年１月に卒業を発表。クレイ勇輝は０５年にキマグレンを結成し、「ＫＵＲＥＩ（クレイ）」として活動。キマグレンは０８年の「ＬＩＦＥ」が大ヒットし、同年のＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。１３年にはプロボクサーとしてもリングに立った。昨年１２月２０日、それぞれのＳＮＳで「クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と明かしていた。