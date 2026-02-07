巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。野球初心者は選手のどこを見ればいいのか、野手の注目点を紙評論家の高橋由伸さんに聞きました。

春季キャンプでは新旧戦力が必死にアピール合戦を続けている。野球を初めて見る人は現地には少ないかもしれないが、野球の知識が少ないファンが、どのような目線で見るとキャンプの楽しさが増すのか。

恥を捨てて、由伸さんに「選手を見る際、『いい選手』というのはどんな選手なんですか？」と聞いてみた。

「最初に目が付くのはわかりやすいポテンシャルの部分」とした上で「力があるとかインパクトがあるとか、バッティングが強いとか…」とさまざまなポイントを教えてくれた。「インパクト」と聞いても「？？」。「インパクト」とは打球を捉える瞬間の強さのことだそうだが、無礼を承知でもっと分かりやすく解説してもらうと、野手であれば肩の強さや走る雰囲気に目が行くという。

野手の主な評価ポイントである打撃については、「スインドスピードが速くても、捉え方が悪い人もいるし。軽く振ってるけど意外と打球が飛ぶ人がいる」。パワーがあっても飛ばない人にはどこか無駄な場所があるそうだ。「逆に飛ぶバッターっていうのはタイミングがいいんだろうなとか、（体の）使い方がいいんだろうなとかは見る」と教えてくれた。きっと、もっと専門的な着眼点はあるだろうが、些細な変化や違いを観察すると面白そうだ。初めてキャンプに行く方はぜひ、気にしながら見てはいかがでしょう。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）