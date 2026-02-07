昨季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）が６日、日本ハムの名護、国頭両キャンプを訪問。清宮幸太郎内野手（２６）が考案したチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」は酷評したが、その成長を認め期待を寄せた。

存在感が違う。５年ぶりに名護キャンプを訪れた中田氏は「ＤＯＭＩれ！」について聞かれると、「２点」とばっさり。清宮が流行語大賞に色気を見せていることには「狙えるわけないやろ。俺の『レベチ』ぐらいや、流行語狙えるとしたら」と自身の名言と比較した。

それでも、後輩の成長は喜んでいる。清宮の変化を「顔つきじゃない？ 自覚であったり責任感が芽生えてきてるから、キリッとしている」と評価。“レベチ”だった２０年の自身を最後に、チームで日本人３０発は出ていないが「いっぱい打てる選手はいますよ。万中（万波）もそうだし水谷くんもそうですし、もちろん清宮も」と期待を込めた。

中田の発言を聞いた清宮は「すごかったですよね、あの年。僕も“レベチ”のシーズンにしたい」。“レベチ”の活躍で「ＤＯＭＩれ！」を浸透させ、リーグ制覇へ導く。（山口 泰史）