今週後半は春のような暖かさの日もありましたが、この週末は全国的に真冬の寒さです。日曜日をピークに冬の嵐になるでしょう。

上空にはあすにかけて強烈な寒気が流れ込んできます。寒気の流れ込みは一時的ですが、これだけ強いため、あすをピークに日本海側を中心に広い範囲で警報級の大雪になるおそれがあります。きょうは冬型の気圧配置が強まり、日本海側の等圧線が出っ張った部分で雪雲が発達しそうです。この雪雲があすにかけて山陰から北陸に流れ込むでしょう。あすは関東沖にも低気圧が発生する見込みです。このパターンは先月2日に東京で初雪が積雪になったときに似ています。日本海側だけでなく、普段、雪の少ない太平洋側でも広い範囲で雪が降り、大雪になるところがあるでしょう。関東も山沿い中心に大雪になり、平地でもまとまった雪になるところがありそうです。

きょうは午前中から日本海側だけでなく、太平洋側でも雪や雨の降るところがあるでしょう。あすが雪のピークです。山陰から北陸は深夜から平地でも短時間でドカ雪になるおそれがあります。雪になれていない太平洋側もきょうよりあす、雪が降りやすく、平地でも本格的に降りそうです。関東はきょうの日中は弱い雪ですが、今夜から雪が強まり、あすにかけて山沿いだけでなく平地でも積もるところがあるかもしれません。最新の予報をこまめに確認してください。

【予想降雪量（多いところで）】

▼あす朝まで

北陸 70センチ

中国 60センチ

北海道・近畿 50センチ

東北 40センチ

関東甲信・九州北部 20センチ

四国 20センチ

▼その後9日朝まで

北陸・近畿・中国 70センチ

東北 50センチ

北海道・関東甲信・東海 40センチ

九州北部 30センチ

四国 20センチ

また、全国的に真冬の寒さに逆戻りしそうです。きょうの最高気温は、きのうより大幅に低く、東京はきのうより約10℃も低い6℃の予想です。関東から西でも一桁にとどまるところが多く、夜は朝より冷え込みそうです。冷たい風も次第に強まるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路： 0℃

青森 ：-4℃ 盛岡：-2℃

仙台 ： 1℃ 新潟： 0℃

長野 ： 0℃ 金沢： 3℃

名古屋：10℃ 東京： 6℃

大阪 ： 8℃ 岡山： 8℃

広島 ：10℃ 松江： 4℃

高知 ：14℃ 福岡： 9℃

鹿児島：13℃ 那覇：19℃

あすが雪と寒さのピークになりそうです。交通機関の乱れや車の立ち往生、家屋の倒壊、停電、雪崩や落雪などに警戒してください。月曜日の朝の通勤通学の時間帯は、関東など太平洋側でも念のため、路面の凍結に注意が必要です。