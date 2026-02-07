好きでたまらない異性と出会ったとき、近付きたい、お友だちになりたいと願う。そして、お友だちになれた異性と、できるものなら手をつなぎたいと願う。

これは、とても自然な流れだ。

その異性と恋人になれたとして、一つになりたいという欲求が生まれる筈だ。もしも、その願いがかなったとき、すべての願いがかなったと感じるだろうか？

いや、その異性を愛おしく感じるならば、これ以上の結びつきを得る方法がないものか？

もしも、そんなことを考えたことがあるならば、本作のようなホラーは、あながち夢想とも思えないのではなかろうか？



カップルの体が“融合”する異常事態

本作に登場するカップルは、すでに一番お互いを愛し合った時期を過ぎている。倦怠期のとばぐちにあると言えばいいか。そんな二人が都会を離れ自然に囲まれた田舎で新生活をスタートさせる。そして二人は散歩の途中で謎の穽に落ちてしまう。中には小さな泉が湧き出ていて、喉の渇きからその水を呑んでしまう。

それが、二人の身体の異変の始まりだった。

二人は、心がすでに離れ始めている。しかし望まなくても身体だけは求め合ってしまう。肉体の融合が始まるのだ。二人の手は一つに溶け合い、彼女の職場のトイレで交合し離れられなくなる。

徐々に事態は悪化していく。これはまさにホラーなのだが見方を変えれば、思わず吹き出してしまいかねないコメディにもとられかねない。

どこか“奇妙な納得感”を覚えるワケ

本作には「ボディ・ホラー」というキャッチコピーがつけられている。私はそれを知り、デミ・ムーア主演の『サブスタンス』（24年）を思い出してしまった。『遊星からの物体X』（82年）も本作からあまり離れていないのではないかという印象を持つ。それよりもプラトンの『饗宴』に出てくるアンドロギュノスのイメージの影響は大きい。

アンドロは男性を意味し、ギュノスは女性を意味する。本来、男性と女性、そしてアンドロギュノス（両性具有）がいたという、アリストパネスが語ったとされる演説だ。かつては男女がくっついた完全な形としてアンドロギュノスが存在していた。しかし、その傲慢さをいさめるために、神はアンドロギュノスを真っ二つに切断してしまった。そしていずれの半身も、もう半身の異性を追い求めるようになったのだという。

このことが本作のモチーフになっていることは、謎の泉が描写される経過のなかで明らかだろう。

もう一点、本作を観ながら連想したのが、諸星大二郎の『生物都市』だった。すべての機械と融合した老人が、「もう腰も痛くない。楽な世界だ」と独白する場面を、このカップルの行く末を想像したときに思い描いてしまった。次に何が起こるのか、遥かに想像力を超えてくる。最後の場面は秀逸だ。

カップルを演じたデイヴ・フランコとアリソン・ブリーは実の夫婦と知り、さもありなんと納得。

かじお・しんじ 1947年、熊本県生まれ。作家。71年に『美亜へ贈る真珠』でデビューして以来、短編中心に活動。代表作に『黄泉がえり』『サラマンダー殲滅』「エマノン」シリーズなど。来年2月に『もののけエマノン』、3月に『おさご幻奇譚』が刊行予定。

（梶尾 真治／週刊文春CINEMA）